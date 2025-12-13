https://ria.ru/20251213/kosmos-2061780259.html
В "Роскосмосе" рассказали, когда наступит пик метеорного потока Геминиды
В "Роскосмосе" рассказали, когда наступит пик метеорного потока Геминиды
В "Роскосмосе" рассказали, когда наступит пик метеорного потока Геминиды
Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на воскресенье, 14 декабря, в час ожидается до 150 разноцветных "падающих звёзд", сообщили в... РИА Новости, 13.12.2025
наука
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Пик метеорного потока Геминиды наступит в 2025 году в ночь на воскресенье, 14 декабря, в час ожидается до 150 разноцветных "падающих звёзд", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Метеорный поток Геминиды происходит каждый год в декабре, когда планета пересекает след, оставленный астероидом Фаэтон. Поток, названный в честь созвездия Близнецов (Gemini), в котором находится его радиант (такая точка, из которой кажется, что вылетают метеоры), является одним из самых ярких космических явлений, рассказали в госкорпорации.
Во время пика активности потока, которая в 2025 году придется на ночь с 13 на 14 декабря, можно будет при благоприятных условиях разглядеть до 150 жёлтых, зелёных, красных и синих метеоров в час на всём небе.
В "Роскосмосе
" отметили, что поток можно смотреть невооруженным глазом в безлюдных районах с поверхности Земли
. Однако наблюдениям может помешать высокая облачность.