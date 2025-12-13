Рейтинг@Mail.ru
Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:05 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/kniga-2061728557.html
Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола
Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола - РИА Новости, 13.12.2025
Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ко дню памяти Апостола Андрея издал уникальную книгу, в которой собрали все известные агиографические тексты I тысячелетия об... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:05:00+03:00
2025-12-13T00:05:00+03:00
религия
религия
третьяковская галерея
русская православная церковь
русский музей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828488417_0:317:3007:2008_1920x0_80_0_0_3c41bface224351752254ab22ad69f35.jpg
https://ria.ru/20251204/svyaschennik-2059590244.html
https://ria.ru/20251206/rptsz-2060248041.html
https://ria.ru/20251120/rpts-2056295191.html
https://ria.ru/20251130/svyaschennik-2058473838.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828488417_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_54ac43beb0e17ccb91266d93c638ae9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, третьяковская галерея, русская православная церковь, русский музей
Религия, Религия, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Русский музей
Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола

ФАП издал книгу редких агиографических текстов об Андрее Первозванном

© РИА Новости / Юлия Честнова | Перейти в медиабанкПамятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии
Памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Юлия Честнова
Перейти в медиабанк
Памятник Святому Апостолу Андрею Первозванному, установленный в поселке Атяшево в Мордовии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ко дню памяти Апостола Андрея издал уникальную книгу, в которой собрали все известные агиографические тексты I тысячелетия об Апостоле, многие из которых опубликованы на русском языке впервые, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАП.
Русская православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного – одного из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа – первого, кого он призвал с собой. Апостол был рыбаком и считается покровителем моряков. После Воскресения Христова он проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, апостол Андрей бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском – флаге России.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
4 декабря, 04:05
"Фонд ко дню памяти апостола Андрея Первозванного издал уникальную книгу "Древние свидетельства об апостоле Андрее Первозванном. Агиографические тексты 1-го тысячелетия по Р.Х.". Это редкое по масштабу и проработке научно просветительское издание, которое впервые дает русскоязычному читателю целостный корпус древних текстов об одном из самых почитаемых апостолов христианства", - сообщили в пресс-службе.
Как следует из аннотации к книге, она предназначена не только для интересующихся христианской агиографией, но "для всех почитателей апостола Андрея". "В книгу вошли переводы апокрифических деяний, житий и чудес апостола Андрея, а также посвященных ему похвальных слов. Все переводы сделаны по последним изданиям, предваряются кратким введением и снабжены комментарием. Тексты проиллюстрированы древними изображениями Первозванного апостола, происходящими из греческой, латинской и русской традиции", - сказано в аннотации.
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
6 декабря, 04:13
Издание подготовлено составителем и переводчиком А. Ю. Виноградовым при участии И. Ю. Мирошникова и А. А. Рогожиной; научный и литературный редактор — А. И. Грищенко, подбор иллюстраций - А. С. Преображенский. Книга вышла в московском издательстве "Лингва Ф" в 2025 году.
"Авторы собрали и перевели все известные агиографические тексты об апостоле Андрее, созданные в I тысячелетии по Р.Х. Многие из них впервые публикуются на русском языке; часть текстов до сих пор не была переведена ни на один современный европейский язык и существовала только в труднодоступных научных изданиях и рукописях. Переводы выполнены с греческих, латинских и коптских оригиналов с учётом древних переводов на другие языки, а также последних критических изданий", - подчеркнули в ФАП.
Государственный герб России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В РПЦ поддержали законопроект, закрепляющий кресты на гербе России
20 ноября, 13:42
Там также отметили, что для российской исторической науки особо значима линия, связанная с преданием о проповеди апостола Андрея "скифам" и в регионах Северного Причерноморья. "В книге показано, как это предание входит в различные "апостольские списки", как переосмысляется в византийской традиции и как его переработки связаны с самоосознанием Константинополя и русской христианской традиции. Это создаёт богатую фактическую базу для современного обсуждения "апостольских истоков" восточнохристианской цивилизации", - заключили в фонде.
Тексты сопровождены древними изображениями апостола Андрея из греческой, латинской и русской традиций: мозаики Равенны, настенные росписи балканских храмов, иконы из древнерусских иконописных центров, миниатюры рукописей. Проект реализован Фондом апостола Андрея Первозванного при поддержке АО "Борисфен" и ведущих российских музеев и библиотек, предоставивших материалы для иллюстративного ряда, среди них - Эрмитаж, Музей Московского Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русский музей, РНБ.
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) с 1992 года реализует проекты, ориентированные на сохранение духовных и культурных основ жизни российского общества, укрепление российской государственности, среди которых: принесение православных святынь в Россию и сопредельные государства, возрождение православных храмов и обителей, проведение конференций, фестивалей, концертов и выставок, благотворительные и гуманитарные программы.
Настоятель католического прихода Пресвятой Богородицы во Владивостоке отец Мирон проводит Рождественскую мессу. - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Священник рассказал, чему удивляются прихожане храмов перед Рождеством
30 ноября, 04:05
 
РелигияРелигияТретьяковская галереяРусская православная церковьРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала