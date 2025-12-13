Фонд Андрея Первозванного издал уникальную книгу ко дню памяти апостола

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ко дню памяти Апостола Андрея издал уникальную книгу, в которой собрали все известные агиографические тексты I тысячелетия об Апостоле, многие из которых опубликованы на русском языке впервые, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФАП.

Русская православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного – одного из 12 апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа – первого, кого он призвал с собой. Апостол был рыбаком и считается покровителем моряков. После Воскресения Христова он проповедовал в Малой Азии, на Балканах. Был распят около 70-ого года в Греции на косом кресте. Особо почитался в России. По легендам, возникшим позже, апостол Андрей бывал и в Киеве, и на Русском Севере – Новгороде и Валааме. Косой крест, на котором был распят апостол, изображен на флаге Шотландии и военно-морском – Андреевском – флаге России.

"Фонд ко дню памяти апостола Андрея Первозванного издал уникальную книгу "Древние свидетельства об апостоле Андрее Первозванном. Агиографические тексты 1-го тысячелетия по Р.Х.". Это редкое по масштабу и проработке научно просветительское издание, которое впервые дает русскоязычному читателю целостный корпус древних текстов об одном из самых почитаемых апостолов христианства", - сообщили в пресс-службе.

Как следует из аннотации к книге, она предназначена не только для интересующихся христианской агиографией, но "для всех почитателей апостола Андрея". "В книгу вошли переводы апокрифических деяний, житий и чудес апостола Андрея, а также посвященных ему похвальных слов. Все переводы сделаны по последним изданиям, предваряются кратким введением и снабжены комментарием. Тексты проиллюстрированы древними изображениями Первозванного апостола, происходящими из греческой, латинской и русской традиции", - сказано в аннотации.

Издание подготовлено составителем и переводчиком А. Ю. Виноградовым при участии И. Ю. Мирошникова и А. А. Рогожиной; научный и литературный редактор — А. И. Грищенко, подбор иллюстраций - А. С. Преображенский. Книга вышла в московском издательстве "Лингва Ф" в 2025 году.

"Авторы собрали и перевели все известные агиографические тексты об апостоле Андрее, созданные в I тысячелетии по Р.Х. Многие из них впервые публикуются на русском языке; часть текстов до сих пор не была переведена ни на один современный европейский язык и существовала только в труднодоступных научных изданиях и рукописях. Переводы выполнены с греческих, латинских и коптских оригиналов с учётом древних переводов на другие языки, а также последних критических изданий", - подчеркнули в ФАП.

Там также отметили, что для российской исторической науки особо значима линия, связанная с преданием о проповеди апостола Андрея "скифам" и в регионах Северного Причерноморья. "В книге показано, как это предание входит в различные "апостольские списки", как переосмысляется в византийской традиции и как его переработки связаны с самоосознанием Константинополя и русской христианской традиции. Это создаёт богатую фактическую базу для современного обсуждения "апостольских истоков" восточнохристианской цивилизации", - заключили в фонде.

Тексты сопровождены древними изображениями апостола Андрея из греческой, латинской и русской традиций: мозаики Равенны, настенные росписи балканских храмов, иконы из древнерусских иконописных центров, миниатюры рукописей. Проект реализован Фондом апостола Андрея Первозванного при поддержке АО "Борисфен" и ведущих российских музеев и библиотек, предоставивших материалы для иллюстративного ряда, среди них - Эрмитаж, Музей Московского Кремля, Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Русский музей, РНБ.