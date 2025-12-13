Ким Чен Ын похвалил успехи саперов, вернувшихся из России

СЕУЛ, 13 дек — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын выступил с речью на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, подчеркнув, что подразделение проявило массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родины. По его словам, бойцы действовали в крайне сложной боевой обстановке и с честью выполнили возложенные на них задачи.
"Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни", — заявил Ким Чен Ын.
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне
© Фото : ЦТАК
Торжественная церемония приветствия 528-го инженерно-саперного полка в Пхеньяне
Как передает ЦТАК, лидер КНДР отметил, что достигнутые результаты стали итогом не отдельных подвигов, а массового героизма всех военнослужащих — от командиров до рядовых солдат. Он также указал на вклад связистов и военных врачей, которые, рискуя жизнью, обеспечивали выполнение боевых задач.
Как отметил северокорейский лидер, обстановка работы саперов была суровая. Требовалось идти навстречу "страшной опасности", на каждом шагу быть "на пороге жизни и смерти", проходить проверку убеждений и силы воли. Однако, по его словам, все бойцы саперного отряда КНДР без "малейшего колебания" и замедления действовали отважно и ответственно.
"В итоге сотворено чудо: за кратчайший срок – менее чем за 3 месяца – опасная зона обширной территории, которую трудно было бы обезвреживать даже и за несколько лет, превратилась в безопасную", - приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.
