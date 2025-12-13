https://ria.ru/20251213/kitaj-2061796595.html
Китай успешно вывел на орбиту два спутника
Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает Китайская аэрокосмическая... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:49:00+03:00
2025-12-13T06:49:00+03:00
2025-12-13T10:49:00+03:00
китай, ганьсу, в мире
Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-11" успешно вывела на орбиту два аппарата
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости.
Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает
Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).
Запуск состоялся в субботу в 9.08 по местному времени (4.08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу
на северо-западе Китая
. Ракета-носитель вывела на заданные орбиты исследовательский космический аппарат "Диэр-5" и спутник "Сиван-5-2", запуск признан полностью успешным.
Ракета "Куайчжоу-11", разработанная китайской госкомпанией компанией ExPace, входящей в CASIC, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров полезную нагрузку массой до тонны. Диаметр обтекателя ракеты составляет 2,65 метра.
Для ракет-носителей "Куайчжоу-11" нынешний запуск стал четвертым, а для ракет всей серии "Куайчжоу" – 37-м, первый был осуществлен в сентябре 2013 года. Ракеты этого типа предназначены в основном для коммерческих запусков.
Газета "Хубэй жибао" сообщает, что космический исследовательский аппарат "Диэр-5" является первым коммерческим беспилотным аппаратом Китая, разработанным научно-технической компанией "Цзывэй Юйтун". На нем установлены более 30 экспериментальных устройств, предназначенных для проведения орбитальных исследований в различных областях, включая научные исследования в условиях микрогравитации и космическую фармацевтику.