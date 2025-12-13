Рейтинг@Mail.ru
Китай успешно вывел на орбиту два спутника
06:49 13.12.2025 (обновлено: 10:49 13.12.2025)
Китай успешно вывел на орбиту два спутника
Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает Китайская аэрокосмическая... РИА Новости, 13.12.2025
2025
китай, ганьсу, в мире
Китай, Ганьсу, В мире
ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).
Запуск состоялся в субботу в 9.08 по местному времени (4.08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Ракета-носитель вывела на заданные орбиты исследовательский космический аппарат "Диэр-5" и спутник "Сиван-5-2", запуск признан полностью успешным.
Ракета "Куайчжоу-11", разработанная китайской госкомпанией компанией ExPace, входящей в CASIC, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров полезную нагрузку массой до тонны. Диаметр обтекателя ракеты составляет 2,65 метра.
Для ракет-носителей "Куайчжоу-11" нынешний запуск стал четвертым, а для ракет всей серии "Куайчжоу" – 37-м, первый был осуществлен в сентябре 2013 года. Ракеты этого типа предназначены в основном для коммерческих запусков.
Газета "Хубэй жибао" сообщает, что космический исследовательский аппарат "Диэр-5" является первым коммерческим беспилотным аппаратом Китая, разработанным научно-технической компанией "Цзывэй Юйтун". На нем установлены более 30 экспериментальных устройств, предназначенных для проведения орбитальных исследований в различных областях, включая научные исследования в условиях микрогравитации и космическую фармацевтику.
Заголовок открываемого материала