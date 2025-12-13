Китай успешно вывел на орбиту два спутника

Китай при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата

Китай при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата

ПЕКИН, 13 дек – РИА Новости. Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, Китай в субботу при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11" успешно вывел на орбиту два аппарата, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск состоялся в субботу в 9.08 по местному времени (4.08 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая . Ракета-носитель вывела на заданные орбиты исследовательский космический аппарат "Диэр-5" и спутник "Сиван-5-2", запуск признан полностью успешным.

Ракета "Куайчжоу-11", разработанная китайской госкомпанией компанией ExPace, входящей в CASIC, способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров полезную нагрузку массой до тонны. Диаметр обтекателя ракеты составляет 2,65 метра.

Для ракет-носителей "Куайчжоу-11" нынешний запуск стал четвертым, а для ракет всей серии "Куайчжоу" – 37-м, первый был осуществлен в сентябре 2013 года. Ракеты этого типа предназначены в основном для коммерческих запусков.