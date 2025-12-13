Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
05:59 13.12.2025 (обновлено: 12:52 13.12.2025)
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 13.12.2025
2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
"По нашей сети прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%", - рассказала она.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Миронов предложил бесплатно показывать фильмы о ВОВ в кинотеатрах
8 мая, 01:48
Зинякова подчеркнула, что в кинопрокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, на что прямо указывают результаты релиза фильма "Иллюзия обмана 3".
"Складывается ощущение, что эту аудиторию можно было бы добрать качественным контентом 16+ и 18+. Интерес к нему колоссальный, эта ниша недозаполнена", - добавила она.
Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года
7 ноября, 16:55
Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года
7 ноября, 16:55
 
КультураРоссияКультура
 
 
