https://ria.ru/20251213/kino-2061794090.html
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
Россияне стали реже ходить в кинотеатры - РИА Новости, 13.12.2025
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:59:00+03:00
2025-12-13T05:59:00+03:00
2025-12-13T12:52:00+03:00
культура
россия
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_99e19ccb782f01ae266ed064865682b7.jpg
https://ria.ru/20250508/mironov-2015717582.html
https://ria.ru/kino/luchshie-filmy-pervogo-polugodiya-2025/
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918733003_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_89263da872e5ed7fbfc707f6e75eb12a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, культура
Культура, Россия, Культура
Россияне стали реже ходить в кинотеатры
РИА Новости: в российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
"По нашей сети прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%", - рассказала она.
Зинякова подчеркнула, что в кинопрокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, на что прямо указывают результаты релиза фильма "Иллюзия обмана 3".
"Складывается ощущение, что эту аудиторию можно было бы добрать качественным контентом 16+ и 18+. Интерес к нему колоссальный, эта ниша недозаполнена", - добавила она.