Россияне стали реже ходить в кинотеатры

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В российских кинотеатрах наблюдается падение посещаемости, при этом показатели кассовых сборов в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщила РИА Новости президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.

"По нашей сети прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%", - рассказала она.

Зинякова подчеркнула, что в кинопрокате не хватает качественных фильмов для старшей возрастной аудитории, на что прямо указывают результаты релиза фильма "Иллюзия обмана 3".