В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу
Хорошие новости
 
11:07 13.12.2025 (обновлено: 17:58 13.12.2025)
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в Telegram-канале, как панда Катюша радуется выпавшему в столице снегу. РИА Новости, 13.12.2025
светлана акулова, московский зоопарк, панда катюша, общество, погода
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Панда Катюша, Общество, Погода
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу

Опубликованы кадры, как панда Катюша радуется выпавшему в Москве снегу

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в Telegram-канале, как панда Катюша радуется выпавшему в столице снегу.
"Долгожданный снег. Катюша радуется, нашла в вольере кусочек бревнышка и с ним играет. Никакие мячи не нужны", — написала она под видео.
На кадрах панда валяется в только выпавшем снегу и весело играется с куском бревнышка, которое она нашла рядом.
Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала свой первый в жизни рисунок - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Панда Катюша нарисовала первый в жизни рисунок
16 сентября, 12:28
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркПанда КатюшаОбществоПогода
 
 
