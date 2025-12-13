https://ria.ru/20251213/katjusha-2061817695.html
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется выпавшему снегу
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в Telegram-канале, как панда Катюша радуется выпавшему в столице снегу. РИА Новости, 13.12.2025
