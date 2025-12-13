Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл алгоритм действий с найденной банковской картой - РИА Новости, 13.12.2025
03:21 13.12.2025
Юрист раскрыл алгоритм действий с найденной банковской картой
Юрист раскрыл алгоритм действий с найденной банковской картой
Юрист раскрыл алгоритм действий с найденной банковской картой

МОСКВА,13 дек - РИА Новости. Если вы случайно нашли чужую банковскую карту, ее можно не брать, а уж если взяли, нужно сделать все для ее возвращения владельцу. Попытки потратить с нее деньги противозаконны, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
По его словам, если вы забрали карту, следует сообщить законным владельцам и незамедлительно вернуть находку.
Если хозяин неизвестен, карту следует сдать в полицию или орган местного самоуправления. Находку в транспорте нужно сдать водителю или билетному кассиру, работнику станции или вокзала.
“Попытки совершения по карте каких-либо операций приводят к привлечению к уголовной ответственности за покушение на кражу с банковского счета или за оконченное хищение, если попытки увенчались успехом”, - предостерег он. За это полагается наказание по УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
МВД рассказало, какими реквизитами банковской карты нельзя делиться
