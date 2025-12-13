Рейтинг@Mail.ru
Камбоджа закрыла все пограничные переходы с Таиландом - РИА Новости, 13.12.2025
15:16 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/kambodzha-2061849764.html
Камбоджа закрыла все пограничные переходы с Таиландом
Камбоджа закрыла все пограничные с Таиландом переходы на фоне конфликта между странами, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел
2025-12-13T15:16:00+03:00
2025-12-13T15:16:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
камбоджа
таиланд
© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Камбоджа закрыла все пограничные с Таиландом переходы на фоне конфликта между странами, передаёт агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство внутренних дел Камбоджи.
"Камбоджа приостановила все пограничные переходы с Таиландом", - говорится в сообщении.
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
ВС Таиланда обвинили Камбоджу в превращении памятников в военные базы
12 декабря, 17:51
Тайская газета "Кхаосот" в субботу утром сообщила, что истребители ВВС Таиланда нанесли удары по целям на стороне Камбоджи, уничтожив мост и предполагаемые скопления сооружения вдоль границы.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
По последним данным, в ходе пограничных столкновений Таиланд потерял трех мирных жителей и девять военнослужащих, более 120 человек получили ранения. В свою очередь, власти Камбоджи сообщали о гибели 11 гражданских лиц, включая младенца, и 74 пострадавших. Из-за боевых действий были эвакуированы около 400 тысяч жителей приграничных провинций Таиланда, в Камбодже свои дома вынужденно покинули более 300 тысяч человек.
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
Вчера, 07:46
 
В миреКамбоджаТаиландОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Заголовок открываемого материала