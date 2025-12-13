https://ria.ru/20251213/kaliningrad-2061889761.html
Одна из трех сбитых в Калининграде студенток находится в реанимации
2025-12-13T22:22:00+03:00
происшествия
россия
калининград
гибдд мвд рф
россия
калининград
происшествия
Происшествия, Россия, Калининград, ГИБДД МВД РФ
КАЛИНИНГРАД, 12 дек – РИА Новости. Одна из трех сбитых на пешеходном переходе студенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По данным ГАИ
, 12 декабря в 23.08 (00.08 мск) в Калининграде
при проезде регулируемого пешеходного перехода, неустановленный водитель на автомобиле Volkswagen Jetta выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на трех студенток, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего с места совершения ДТП скрылся.
"Одна пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Две другие осмотрены в БСМП и отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.
"Полицейские ищут водителя", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Собеседник агентства уточнил, что по данному факту следователями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ
.