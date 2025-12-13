Рейтинг@Mail.ru
Одна из трех сбитых в Калининграде студенток находится в реанимации - РИА Новости, 13.12.2025
22:22 13.12.2025
Одна из трех сбитых в Калининграде студенток находится в реанимации
Одна из трех сбитых на пешеходном переходе студенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства...
происшествия, россия, калининград, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Калининград, ГИБДД МВД РФ
Одна из трех сбитых в Калининграде студенток находится в реанимации

РИА Новости: сбитая на переходе в Калининграде студентка находится в реанимации

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 12 дек – РИА Новости. Одна из трех сбитых на пешеходном переходе студенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
По данным ГАИ, 12 декабря в 23.08 (00.08 мск) в Калининграде при проезде регулируемого пешеходного перехода, неустановленный водитель на автомобиле Volkswagen Jetta выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где совершил наезд на трех студенток, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего с места совершения ДТП скрылся.
"Одна пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Две другие осмотрены в БСМП и отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.
"Полицейские ищут водителя", - сказали РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Собеседник агентства уточнил, что по данному факту следователями ОМВД России по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
