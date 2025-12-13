Одна из трех сбитых в Калининграде студенток находится в реанимации

КАЛИНИНГРАД, 12 дек – РИА Новости. Одна из трех сбитых на пешеходном переходе студенток находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"Одна пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Областной клинической больницы. Две другие осмотрены в БСМП и отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе регионального минздрава.