https://ria.ru/20251213/kabarga-2061814974.html
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду партии мускусной железы кабарги на 6 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:29:00+03:00
2025-12-13T10:29:00+03:00
2025-12-13T10:34:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
московская область (подмосковье)
евразийский экономический союз
химкинский городской суд
иркутск
россия
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
