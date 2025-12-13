Рейтинг@Mail.ru
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 13.12.2025 (обновлено: 10:34 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/kabarga-2061814974.html
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги - РИА Новости, 13.12.2025
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду партии мускусной железы кабарги на 6 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:29:00+03:00
2025-12-13T10:34:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
московская область (подмосковье)
евразийский экономический союз
химкинский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061815148_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_632463c75ed9e59770a33cf5b1aedbbc.jpg
https://ria.ru/20250218/primore-1999968187.html
иркутск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061815148_122:0:961:629_1920x0_80_0_0_022e71dab4c4029b5416a0eb5d0be66d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, россия, московская область (подмосковье), евразийский экономический союз, химкинский городской суд
Происшествия, Иркутск, Россия, Московская область (Подмосковье), Евразийский экономический союз, Химкинский городской суд
Жителя Иркутска будут судить за контрабанду мускусной железы кабарги

Жителя Иркутска будут судить за контрабанду партии мускусной железы кабарги

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramПартия мускусной железы кабарги, которая незаконно была перевезена через таможенную границу ЕАЭС в страны Восточной Азии
Партия мускусной железы кабарги, которая незаконно была перевезена через таможенную границу ЕАЭС в страны Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Партия мускусной железы кабарги, которая незаконно была перевезена через таможенную границу ЕАЭС в страны Восточной Азии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 13 дек - РИА Новости. Жителя Иркутска будут судить за контрабанду партии мускусной железы кабарги на 6 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, уголовное дело заведено в отношении жителя Иркутска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда дериватов особо ценных диких животных).
"По версии следствия, в августе 2022 года и в июле 2024 года обвиняемый, будучи генеральным директором коммерческой организации, в рамках внешнеэкономического контракта незаконно переместил через таможенную границу ЕАЭС в страны Восточной Азии партию мускусной железы кабарги, представив в таможенный орган фиктивные договоры на их приобретение у охотников. Общая стоимость товара превысила 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Трепанг - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Двух жителей Приморья будут судить за незаконную добычу трепанга
18 февраля, 08:46
 
ПроисшествияИркутскРоссияМосковская область (Подмосковье)Евразийский экономический союзХимкинский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала