Обучение в юбилейном потоке Ямальской школы резерва начали 90 управленцев

САЛЕХАРД, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов открыл пятый поток Ямальской школы кадрового резерва, в который вошли 90 управленцев, прошедших строгий отбор, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В управлении регионом самое важное – это люди, работники на самых разных направлениях: от молодых специалистов до руководителей. В этом потоке учатся и представители муниципальной власти, региональной, федеральных структур, наших крупных ямальских компаний, силовых структур. Задача, которую мы ставим перед Ямальской Школой кадрового резерва – не только повышать квалификацию ее участников, но, самое главное, учить взаимодействию друг с другом", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным правительства округа, в пятый поток Ямальской школы кадрового резерва вошли 90 управленцев, прошедшие строгий конкурсный отбор. Конкурс состоял из нескольких этапов: заполнения анкеты, записи видеовизитки, онлайн-тестирование и интервью. Обязательные условия участия в проекте – минимальный стаж работы на Ямале от одного года и стаж на управленческой должности от шести месяцев.

В этом году расширены категории участников: теперь резервистами могут стать руководители и их заместители в муниципальных учреждениях, помощники и советники руководителей региональных органов власти, а также главные консультанты исполнительных органов власти ЯНАО. Первый модуль программы посвящен цифровым решениям и проектному управлению. На всех этапах проекта делается особый упор на разработку социальных инициатив и выстраиванию эффективного взаимодействия между участниками на всех уровнях коммуникации.