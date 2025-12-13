Рейтинг@Mail.ru
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/jakutija-2061793157.html
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри - РИА Новости, 13.12.2025
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри
Внутренняя проверка начата после инцидента с детьми в Нерюнгри, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Якутии. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:37:00+03:00
2025-12-13T05:37:00+03:00
происшествия
нерюнгри
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_245:0:3077:1593_1920x0_80_0_0_af6413039e339b3ec96b795bc5e6ec2e.jpg
https://ria.ru/20250813/basseyn-2034934648.html
нерюнгри
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нерюнгри, республика саха (якутия)
Происшествия, Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри

Минспорт Якутии проведет проверку после ЧП с детьми в спортшколе в Нерюнгри

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 13 дек - РИА Новости. Внутренняя проверка начата после инцидента с детьми в Нерюнгри, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Якутии.
Ранее минздрав региона сообщил о том, что 13 детей отравились хлором в бассейне в Нерюнгри. По данным прокуратуры республики, дети получили химические ожоги глаз.
"Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) выражает обеспокоенность состоянием здоровья детей и держит ситуацию на контроле. В настоящее время проводится внутренняя проверка. Дополнительная информация будет предоставлена по итогам разбирательства", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СК возбудил дело после инцидента в бассейне на юго-западе Москвы
13 августа, 09:07
 
ПроисшествияНерюнгриРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала