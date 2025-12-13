https://ria.ru/20251213/jakutija-2061793157.html
Минспорт Якутии проведет проверку после инцидента с детьми в Нерюнгри
Внутренняя проверка начата после инцидента с детьми в Нерюнгри, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Якутии. РИА Новости, 13.12.2025
Минспорт Якутии проведет проверку после ЧП с детьми в спортшколе в Нерюнгри