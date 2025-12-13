Рейтинг@Mail.ru
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
19:28 13.12.2025
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний - РИА Новости, 13.12.2025
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов являлся фактическим собственником трех компаний - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег", и ООО... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T19:28:00+03:00
2025-12-13T19:28:00+03:00
москва
россия
тимур иванов
генеральная прокуратура рф
дело замминистра обороны тимура иванова
москва, россия, тимур иванов, генеральная прокуратура рф, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Россия, Тимур Иванов, Генеральная прокуратура РФ, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
В суде Тимура Иванова назвали фактическим владельцем трех компаний

В суде Тимура Иванова назвали собственником трех компаний и их имущества

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов являлся фактическим собственником трех компаний - ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег", и ООО "Гермес-техно", а также их имущества, о чем, как передает корреспондент РИА Новости, было заявлено в Пресненском суде Москвы во время рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества в собственность государства.
"В нарушении законодательства о противодействии коррупции Иванов фактически являлся собственником ООО "Дворянское гнездо", ООО "Волжский берег", ООО "Гермес-техно" и их имущества... На ООО "Дворянское гнездо" Иванов оформил два помещения в городе Москве", – говорилось в выступлении прокурора.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Особняк "Мастера и Маргариты" по делу Иванова все еще находится под арестом
12 декабря, 15:24
Пресненский суд Москвы 5 декабря частично удовлетворил иск об изъятии имущества у Тимура Иванова и его близких. В том числе был изъят особняк в Чистом переулке площадью 645,5 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 136 миллионов рублей. Он оформлен на подконтрольное Иванову ООО "Дворянское гнездо".
Ответчиками по иску Генпрокуратуры проходили бывшая жена Светлана Захарова, отец обвиняемого Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, водитель бывшего чиновника Андрей Петров, доверенное лицо Сергей Бородин, а также юрлица- ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки брендовых часов, а также ювелирные украшения.
Решение суда еще не вступило в законную силу. Изъятое по иску имущество находится под арестом.
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток.
По делу о растрате экс-замминистра был приговорен к 13 годам колонии и штрафу 100 миллионов рублей.
Сам Иванов находится в СИЗО, он признан банкротом 25 ноября по заявлению банка ПСБ, Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации его имущества.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бывшая жена Тимура Иванова назвала решение суда по иску ГП незаконным
5 декабря, 16:27
 
МоскваРоссияТимур ИвановГенеральная прокуратура РФДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
