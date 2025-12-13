Россия и Иордания отменяют визовые требования

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступает в силу в субботу, оно было подписано в Москве 20 августа.

До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем в 2022 году.