Россия и Иордания отменяют визовые требования
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран вступает в силу в субботу, оно было подписано в Москве 20 августа.
В августе главы МИД России и Иордании Сергей Лавров
и Айман ас-Сафади
подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.
Соглашение предусматривает, что граждане России
смогут въезжать и пребывать на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать на территории Иордании.
При этом суммарный срок пребывания граждан России в Иордании не должен превышать 90 дней в течение календарного года.
Аналогичные права при посещении Российской Федерации предоставляются и гражданам Иордании.
До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем в 2022 году.