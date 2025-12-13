Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией - РИА Новости, 13.12.2025
06:16 13.12.2025
В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией
В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией - РИА Новости, 13.12.2025
В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией
Введение безвизового режима между Россией и Иорданским Хашимитским Королевством увеличит количество туристов с обеих сторон, укрепит туристические связи,... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:16:00+03:00
2025-12-13T06:16:00+03:00
иордания
россия
москва
иисус христос
в мире
иордания
россия
москва
2025
иордания, россия, москва, иисус христос, в мире
Иордания, Россия, Москва, Иисус Христос, В мире
В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией

РИА Новости: в Иордании считают, что безвизовый режим с Россией укрепит связи

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТуристы осматривают амфитеатр, построенный древними набатейцами, в городе Петра в Иордании
Туристы осматривают амфитеатр, построенный древними набатейцами, в городе Петра в Иордании - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Туристы осматривают амфитеатр, построенный древними набатейцами, в городе Петра в Иордании. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Иорданским Хашимитским Королевством увеличит количество туристов с обеих сторон, укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность, а также позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании, сообщили РИА Новости в посольстве страны.
В субботу вступает в силу межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований , подписанное в Москве 20 августа 2025 года.
Город Амман, столица Иордании - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россия и Иордания отменяют визовые требования
Вчера, 01:41
"С введением безвизового режима мы действительно ожидаем увеличения числа туристов с обеих сторон. Новое соглашение облегчит российским туристам знакомство с Иорданией, а также воодушевит большее число иорданцев исследовать Россию, что укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность между двумя странами", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что отмена визовых ограничений позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании – от древнего города Петра, пустыни Вади-Рам и Мертвого моря до побережья Красного моря. Кроме того, королевство предлагает широкий спектр развлекательных услуг на любой вкус, в том числе различные рестораны, шоппинг и оздоровительные процедуры, добавили в диппредставительстве.
"Уникальность Иордании также заключается в ее глубоком религиозном наследии. Место крещения Иисуса Христа является ключевым местом для христианских паломников со всего мира, а Странноприимный дом для русских паломников создает особые условия для посетителей из России", - уточнили в посольстве.
Соглашение предусматривает, что граждане России смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать в стране. При этом суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордании.
До начала пандемии турпоток из России в Иорданию достиг рекордных показателей: в 2019 году страну посетили около 62 тысяч российских туристов, что сделало российский рынок одним из ключевых для иорданского направления. Однако после пандемии показатели значительно снизились: в 2023 году Иорданию посетили лишь 24 тысячи россиян, что почти втрое меньше допандемийного уровня, хотя и на 50% больше, чем годом ранее.
Пустыня Вади-Рам в Иордании - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Иордания назвала Россию одним из основных туристических рынков
22 августа, 07:04
 
ИорданияРоссияМоскваИисус ХристосВ мире
 
 
