В посольстве Иордании рассказали о введении безвизового режима с Россией

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Россией и Иорданским Хашимитским Королевством увеличит количество туристов с обеих сторон, укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность, а также позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании, сообщили РИА Новости в посольстве страны.

В субботу вступает в силу межправительственное российско-иорданское соглашение о взаимной отмене визовых требований , подписанное в Москве 20 августа 2025 года.

"С введением безвизового режима мы действительно ожидаем увеличения числа туристов с обеих сторон. Новое соглашение облегчит российским туристам знакомство с Иорданией , а также воодушевит большее число иорданцев исследовать Россию , что укрепит туристические связи, культурное взаимодействие и экономическую активность между двумя странами", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что отмена визовых ограничений позволит российским туристам познакомиться с историческим наследием Иордании – от древнего города Петра, пустыни Вади-Рам и Мертвого моря до побережья Красного моря . Кроме того, королевство предлагает широкий спектр развлекательных услуг на любой вкус, в том числе различные рестораны, шоппинг и оздоровительные процедуры, добавили в диппредставительстве.

"Уникальность Иордании также заключается в ее глубоком религиозном наследии. Место крещения Иисуса Христа является ключевым местом для христианских паломников со всего мира, а Странноприимный дом для русских паломников создает особые условия для посетителей из России", - уточнили в посольстве.

Соглашение предусматривает, что граждане России смогут въезжать и находиться на территории Иордании без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что они не имеют намерения осуществлять трудовую или коммерческую деятельность, учиться или постоянно проживать в стране. При этом суммарный срок не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Аналогичные права при посещении РФ предоставляются и гражданам Иордании.