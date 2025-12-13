ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Европейская Служба внешних связей разослала инструкции по общению с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник.

Документы поступили в миссию ЕС при ООН в Женеве , затем их распространили в другие постпредства.

Авторы инструкций рекомендуют избегать мероприятий, где участвуют дипломаты из России. Если же присутствие там неизбежно, то следует не попадаться на камеру вместе с ними.

Источник уточнил, что это уже второй документ такого рода, разосланный Европейской cлужбой внешних связей.