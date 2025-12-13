Рейтинг@Mail.ru
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
06:28 13.12.2025 (обновлено: 10:22 13.12.2025)
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 13 дек — РИА Новости. Европейская Служба внешних связей разослала инструкции по общению с российскими дипломатами, сообщил РИА Новости источник.
Документы поступили в миссию ЕС при ООН в Женеве, затем их распространили в другие постпредства.
Авторы инструкций рекомендуют избегать мероприятий, где участвуют дипломаты из России. Если же присутствие там неизбежно, то следует не попадаться на камеру вместе с ними.
Источник уточнил, что это уже второй документ такого рода, разосланный Европейской cлужбой внешних связей.
По его данным, сотрудники российской дипмиссии уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руку при встречах и даже попросили удалиться с одного из мероприятий.
