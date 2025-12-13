Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане

ООН, 13 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку против миротворцев в Судане, в результате которой погибли шесть работников ООН и еще восемь пострадали, глава организации призвал наказать виновных.
По словам Гутерреша, "шесть человек погибли и восемь получили ранения", все - члены бангладешского миротворческого контингента. "Нападения на миротворцев ООН могут рассматриваться как военные преступления по международному праву, и я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязанности защищать персонал ООН и гражданское население. Нападения, подобные сегодняшнему в Южном Кордофане, на миротворцев не имеют оправдания. Необходимо привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении генсека ООН.
Он вновь призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР и регулярной армией. Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.