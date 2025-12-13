Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане - РИА Новости, 13.12.2025
23:23 13.12.2025
Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане
Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане
2025-12-13T23:23:00+03:00
2025-12-13T23:23:00+03:00
в мире
судан
хартум (город)
дарфур
антониу гутерреш
оон
в мире, судан, хартум (город), дарфур, антониу гутерреш, оон
В мире, Судан, Хартум (город), Дарфур, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН осудил атаку на миротворцев в Судане

Генсек ООН Гутерреш осудил атаку на миротворцев в Судане

© AP Photo / Matthias SchraderАнтониу Гутерриш
Антониу Гутерриш. Архивное фото
ООН, 13 дек - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил атаку против миротворцев в Судане, в результате которой погибли шесть работников ООН и еще восемь пострадали, глава организации призвал наказать виновных.
Ранее власти Судана обвинили СБР (Силы быстрого реагирования) в атаке на объект ООН в городе Кадугли с применением беспилотника. Командование СБР обвинения отвергло.
По словам Гутерреша, "шесть человек погибли и восемь получили ранения", все - члены бангладешского миротворческого контингента. "Нападения на миротворцев ООН могут рассматриваться как военные преступления по международному праву, и я напоминаю всем сторонам конфликта об их обязанности защищать персонал ООН и гражданское население. Нападения, подобные сегодняшнему в Южном Кордофане, на миротворцев не имеют оправдания. Необходимо привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении генсека ООН.
Он вновь призвал стороны конфликта в Судане прекратить огонь.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР и регулярной армией. Вооруженные силы Судана 26 марта сообщили о полном освобождении столицы страны - Хартума - от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
