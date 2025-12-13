Рейтинг@Mail.ru
10:37 13.12.2025
США почти вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
экономика
россия
сша
канада
экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
Гречневая крупа
Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, американские импортеры в начале осени нарастили ввоз российской гречки до 208 тысяч долларов против 121,6 тысячи долларов в августе. Сентябрьские поставки выросли и в годовом выражении - на 4,8%.
Одновременно Штаты за январь-сентябрь закупили в России гречку на 1,5 миллиона долларов против 1,6 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года.
Таким образом, Россия продолжает оставаться крупнейшим поставщиком гречки в США. Вторым основным экспортером крупы в Штаты по итогам девяти месяцев стала Канада с 1,4 миллиона долларов. Более скромные значения уже у Украины - 143,6 тысячи долларов.
Приготовление гречневой каши - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на гречку
14 сентября, 06:44
 
ЭкономикаРоссияСШАКанада
 
 
