https://ria.ru/20251213/grechka-2061815688.html
США почти вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США почти вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре - РИА Новости, 13.12.2025
США почти вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
США в сентябре увеличили закупки гречки из России вдвое по сравнению с месяцем ранее, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:37:00+03:00
2025-12-13T10:37:00+03:00
2025-12-13T10:37:00+03:00
экономика
россия
сша
канада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5955bb36ca4ebfbf4fbcab8f46a2ac10.jpg
https://ria.ru/20250914/grechka-2041773060.html
россия
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999783309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f777b3d5643462fedf45684fcee8f106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, канада
Экономика, Россия, США, Канада
США почти вдвое увеличили закупки гречки из России в сентябре
РИА Новости: США в сентябре увеличили закупки гречки из РФ до 208 тыс долларов