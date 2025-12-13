В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал военным преступлением вынашиваемые планы в рядах Службы безопасности Украины (СБУ) по использованию "грязной бомбы".

"СБУ продолжает вести себя как террористическая группировка. Их планы по использованию грязной бомбы - военное преступление, направленное против мирного населения. Грязные методы ведения войны и бесчеловечные поступки - это отличительная черта деспотии и военных преступников", - сказал Белик

По его словам, украинские спецслужбы в своих методах являются последователями нацистов, мечтавших уничтожить как можно больше мирного населения.