В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением - РИА Новости, 13.12.2025
18:31 13.12.2025
В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением
в мире
дмитрий белик
служба безопасности украины
госдума рф
в мире, дмитрий белик, служба безопасности украины, госдума рф
В мире, Дмитрий Белик, Служба безопасности Украины, Госдума РФ
В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал военным преступлением вынашиваемые планы в рядах Службы безопасности Украины (СБУ) по использованию "грязной бомбы".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что СБУ моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте.
"СБУ продолжает вести себя как террористическая группировка. Их планы по использованию грязной бомбы - военное преступление, направленное против мирного населения. Грязные методы ведения войны и бесчеловечные поступки - это отличительная черта деспотии и военных преступников", - сказал Белик.
По его словам, украинские спецслужбы в своих методах являются последователями нацистов, мечтавших уничтожить как можно больше мирного населения.
"Сегодня Зеленскому и его прихлебателям, видимо, не дают покоя гитлеровские лавры", - подчеркнул депутат.
