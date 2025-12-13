https://ria.ru/20251213/gosduma-2061871373.html
В Госдуме назвали планы СБУ по использованию "грязной бомбы" преступлением
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал военным преступлением вынашиваемые планы в рядах Службы безопасности Украины (СБУ) по использованию "грязной бомбы".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ
) ВС РФ
генерал-майор Алексей Ртищев
заявил, что СБУ
моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте.
"СБУ продолжает вести себя как террористическая группировка. Их планы по использованию грязной бомбы - военное преступление, направленное против мирного населения. Грязные методы ведения войны и бесчеловечные поступки - это отличительная черта деспотии и военных преступников", - сказал Белик
.
По его словам, украинские спецслужбы в своих методах являются последователями нацистов, мечтавших уничтожить как можно больше мирного населения.
"Сегодня Зеленскому и его прихлебателям, видимо, не дают покоя гитлеровские лавры", - подчеркнул депутат.