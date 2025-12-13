https://ria.ru/20251213/gosduma-2061841608.html
В Госдуме назвали DW* авангардом враждебной антироссийской пропаганды
В Госдуме назвали DW* авангардом враждебной антироссийской пропаганды - РИА Новости, 13.12.2025
В Госдуме назвали DW* авангардом враждебной антироссийской пропаганды
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle* (DW*) находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:22:00+03:00
2025-12-13T14:22:00+03:00
2025-12-13T14:23:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
https://ria.ru/20220702/propaganda-1799774050.html
https://ria.ru/20250320/obschestvo-2006108521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме назвали DW* авангардом враждебной антироссийской пропаганды
Депутат Пискарев назвал DW авангардом враждебной антироссийской пропаганды
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Немецкая медиакомпания Deutsche Welle* (DW*) находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды, заявил
председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Депутат отметил, что Генеральная прокуратура России решила признать нежелательной деятельность немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle* (DW*, "Немецкая волна").
"DW* находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга её провокационных публикаций, особенно в электоральный период", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Парламентарий добавил, что DW* также известна своей медиаакадемией, длительное время подготавливающей специалистов по дезинформации.
"Её выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России", - рассказал депутат.
По словам Пискарев, после внесения министерством юстиции России Deutsche Welle* в перечень нежелательных организаций, любое "сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством".
* Организация, выполняющая функции иностранного агента, признана нежелательной в РФ.