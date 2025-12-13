ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты рассмотрят законопроекты о временных ограничениях для преступников, находящихся за границей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроекты рассмотрим в приоритетном порядке", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что меры будут применять в том числе и к тем, кто скрывается за границей, будучи признанным виновным в административных правонарушениях по шести статьям КоАП.
Согласно тексту законопроектов, им грозит временное лишение их права управлять автомобилем, регистрировать сделки с недвижимостью, оформлять кредиты или займы. Также они не смогут удаленно воспользоваться "Госуслугами" и интернет-банкингом или заключать сделки по доверенности.
Временные ограничительные меры будут вводить по решению генерального прокурора или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести соответствующий реестр лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.
Володин направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции. Туда же передали корреспондирующий законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты. Авторами инициатив стала группа депутатов.