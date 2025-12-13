Рейтинг@Mail.ru
ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 13.12.2025 (обновлено: 12:12 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/gosduma-2061816980.html
ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж
ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж - РИА Новости, 13.12.2025
ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж
Депутаты рассмотрят законопроекты о временных ограничениях для преступников, находящихся за границей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T10:53:00+03:00
2025-12-13T12:12:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251211/gd-2061352871.html
https://ria.ru/20250511/gosduma-2016344887.html
https://ria.ru/20250407/gosduma-2009865436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
ГД рассмотрит проекты об ограничениях для преступников, уехавших за рубеж

ГД рассмотрит проекты об ограничениях для срывающихся за рубежом преступников

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутаты рассмотрят законопроекты о временных ограничениях для преступников, находящихся за границей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроекты рассмотрим в приоритетном порядке", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Госдуме подготовили законопроект о мерах против скрывающихся за рубежом
11 декабря, 13:11
Отмечается, что меры будут применять в том числе и к тем, кто скрывается за границей, будучи признанным виновным в административных правонарушениях по шести статьям КоАП.
Согласно тексту законопроектов, им грозит временное лишение их права управлять автомобилем, регистрировать сделки с недвижимостью, оформлять кредиты или займы. Также они не смогут удаленно воспользоваться "Госуслугами" и интернет-банкингом или заключать сделки по доверенности.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
ГД рассмотрит проект об усилении ответственности россиян, покинувших страну
11 мая, 14:42
Временные ограничительные меры будут вводить по решению генерального прокурора или его заместителя. Кроме того, Генпрокуратура будет вести соответствующий реестр лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.
Володин направил законопроект в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции. Туда же передали корреспондирующий законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты. Авторами инициатив стала группа депутатов.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Володин объявил дату рассмотрения законопроектов о защите суверенитета
7 апреля, 17:27
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала