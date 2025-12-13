Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:38 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/gorbunenko-2061803253.html
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен - РИА Новости, 13.12.2025
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен
Украинский предприниматель Александр Горбуненко, разыскиваемый на Украине по делу о хищениях средств "Одесского припортового завода" и упоминаемый украинскими... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T08:38:00+03:00
2025-12-13T08:38:00+03:00
в мире
сша
флорида
украина
тимур миндич
владимир зеленский
одесский припортовый завод
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_15d0bc1fc4784e55640d121bae7cb854.jpg
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059107368.html
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056912664.html
сша
флорида
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688060_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a9a5604db588751a2bb93ce0f36fa6ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, украина, тимур миндич, владимир зеленский, одесский припортовый завод, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, США, Флорида, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Одесский припортовый завод, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен

РИА Новости: разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен Горбуненко живет в США

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский предприниматель Александр Горбуненко, разыскиваемый на Украине по делу о хищениях средств "Одесского припортового завода" и упоминаемый украинскими СМИ в связи с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, проживает во Флориде в США в элитных апартаментах стоимостью около 500 тысяч долларов и владеет зарегистрированной там компанией, выяснило РИА Новости из анализа публичных документов.
Горбуненко приехал в США в феврале 2022 года и вскоре получил временный защищённый статус (TPS). В марте 2023 года он получил от Национального антикоррупционного бюро Украины уведомление о предъявленных ему обвинениях по делу о хищениях средств химического "Одесского припортового завода". Однако осенью 2023 года, оформляя продление своего статуса в США, он не сообщил американским властям о своём уголовном преследовании.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украинских военных заподозрили в хищении 34 миллионов долларов
2 декабря, 09:15
Согласно судебным материалам США, в сентябре 2024 года НАБУ уведомило американские власти о том, что Горбуненко разыскивается, и уже в октябре агенты Homeland Security Investigations (HSI) допросили его во Флориде. В начале 2025 года его временный защищённый статус был аннулирован, а в апреле он был задержан в аэропорту перед побегом в Дубай.
По данным украинских СМИ, в ходе контактов с американскими правоохранителями звучали вопросы и о главном фигуранте недавнего дела о коррупции в сфере украинской энергетики, бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. По данным "Украинской правды", ещё до 2022 года неформальный контроль над "Одесским припортовым заводом" перешёл к Миндичу.
Несмотря на уголовное преследование на Украине и федеральное обвинение в США, во Флориде на имя Горбуненко зарегистрирована коммерческая фирма Gorvina.world, созданная в январе 2023 года. Её статус был восстановлен в корпоративном реестре штата 10 апреля 2025 года, и в документах именно он указан как учредитель и ответственное лицо.
Как выяснило РИА Новости, юридический адрес фирмы совпадает с его апартаментами в городе Авентура, стоимость которых оценивается примерно в полмиллиона долларов. Вместе с Горбуненко там также проживает его жена Виктория Намчук.
Судебное дело Горбуненко в Южном округе Флориды остаётся открытым. Последние доступные записи датированы июлем 2025 года и указывают, что слушания были назначены на август. Сам Горбуненко в ноябре заявил в соцсетях, что обвинения были сняты и дело закрыто 6 августа, однако подтверждений этому в материалах суда нет.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
23 ноября, 12:51
 
В миреСШАФлоридаУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийОдесский припортовый заводНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала