Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Украинский предприниматель Александр Горбуненко, разыскиваемый на Украине по делу о хищениях средств "Одесского припортового завода" и упоминаемый украинскими СМИ в связи с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, проживает во Флориде в США в элитных апартаментах стоимостью около 500 тысяч долларов и владеет зарегистрированной там компанией, выяснило РИА Новости из анализа публичных документов.

Горбуненко приехал в США в феврале 2022 года и вскоре получил временный защищённый статус (TPS). В марте 2023 года он получил от Национального антикоррупционного бюро Украины уведомление о предъявленных ему обвинениях по делу о хищениях средств химического " Одесского припортового завода ". Однако осенью 2023 года, оформляя продление своего статуса в США, он не сообщил американским властям о своём уголовном преследовании.

Согласно судебным материалам США, в сентябре 2024 года НАБУ уведомило американские власти о том, что Горбуненко разыскивается, и уже в октябре агенты Homeland Security Investigations (HSI) допросили его во Флориде . В начале 2025 года его временный защищённый статус был аннулирован, а в апреле он был задержан в аэропорту перед побегом в Дубай

По данным украинских СМИ, в ходе контактов с американскими правоохранителями звучали вопросы и о главном фигуранте недавнего дела о коррупции в сфере украинской энергетики, бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича . По данным "Украинской правды", ещё до 2022 года неформальный контроль над "Одесским припортовым заводом" перешёл к Миндичу.

Несмотря на уголовное преследование на Украине и федеральное обвинение в США, во Флориде на имя Горбуненко зарегистрирована коммерческая фирма Gorvina.world, созданная в январе 2023 года. Её статус был восстановлен в корпоративном реестре штата 10 апреля 2025 года, и в документах именно он указан как учредитель и ответственное лицо.

Как выяснило РИА Новости, юридический адрес фирмы совпадает с его апартаментами в городе Авентура, стоимость которых оценивается примерно в полмиллиона долларов. Вместе с Горбуненко там также проживает его жена Виктория Намчук.