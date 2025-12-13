В Роспотребнадзоре рассказали, какие гирлянды лучше выбрать

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вместо ламп накаливания следует выбирать светодиодные гирлянды, елочные игрушки должны быть без химического запаха, следов блесток и краски после прикосновения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Если возможно, протестируйте гирлянду перед покупкой, проверив все предусмотренные режимы работы. Светодиодные гирлянды считаются более практичными и эффективными, чем традиционные лампы накаливания. Они бывают двух типов: интерьерные и уличные", - сообщили в пресс-службе.

Там призвали обратить внимание на соединения различных компонентов. Так, нужно проверить надежность гнёзд, целостность изоляции и прочность соединений с блоком управления и вилкой. Если гирлянда замёрзла во время доставки, следует дать ей отогреться перед включением. В ведомстве подчеркнули, что нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра, нужно следить за её свечением и миганием.

"Что касается ёлочных игрушек, их необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов, подтеков и пузырьков воздуха. Материал, из которого изготовлена игрушка, не должен иметь резкого запаха. Наличие химического запаха или следов блесток и краски после прикосновения свидетельствует о низком качестве изделия. Игрушка должна быть прочной, а элементы крепления – надежными", - сообщили в пресс-службе.