03:18 13.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, какие гирлянды лучше выбрать
В Роспотребнадзоре рассказали, какие гирлянды лучше выбрать
Вместо ламп накаливания следует выбирать светодиодные гирлянды, елочные игрушки должны быть без химического запаха, следов блесток и краски после прикосновения, РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T03:18:00+03:00
2025-12-13T03:18:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988229680_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_7067e5d767e2c917da3ebfb0b2ffe536.jpg
https://ria.ru/20251210/kalorijnost-mandarina--2061067035.html
https://ria.ru/20251212/otkrytki-k-novomu-godu-2026-2061757532.html
2025
В Роспотребнадзоре рассказали, какие гирлянды лучше выбрать

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Вместо ламп накаливания следует выбирать светодиодные гирлянды, елочные игрушки должны быть без химического запаха, следов блесток и краски после прикосновения, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Если возможно, протестируйте гирлянду перед покупкой, проверив все предусмотренные режимы работы. Светодиодные гирлянды считаются более практичными и эффективными, чем традиционные лампы накаливания. Они бывают двух типов: интерьерные и уличные", - сообщили в пресс-службе.
Там призвали обратить внимание на соединения различных компонентов. Так, нужно проверить надежность гнёзд, целостность изоляции и прочность соединений с блоком управления и вилкой. Если гирлянда замёрзла во время доставки, следует дать ей отогреться перед включением. В ведомстве подчеркнули, что нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра, нужно следить за её свечением и миганием.
"Что касается ёлочных игрушек, их необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов, подтеков и пузырьков воздуха. Материал, из которого изготовлена игрушка, не должен иметь резкого запаха. Наличие химического запаха или следов блесток и краски после прикосновения свидетельствует о низком качестве изделия. Игрушка должна быть прочной, а элементы крепления – надежными", - сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать игрушки из пластика или других небьющихся материалов, так как стеклянные изделия могут быть хрупкими и представлять опасность.
