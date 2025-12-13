Рейтинг@Mail.ru
Королев поручил разобраться с причинами гибели детей на пожаре
Тверская область
Тверская область
 
13:25 13.12.2025
Королев поручил разобраться с причинами гибели детей на пожаре
Королев поручил разобраться с причинами гибели детей на пожаре
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев поручил детально разобраться с причинами гибели детей при пожаре в Зубцовском округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ночь на субботу в частном доме в деревне Игнатово Зубцовского округа произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей.
Королев дал ряд поручений министерству семейной и демографической политики и министерству соцзащиты населения региона.
"С семьей работают, такая задача поставлена и исполняется. Даю поручение детально разобраться в причинах произошедшего. Совместно с Главным управлением МЧС региона обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в домах, где проживают семьи, состоящие на социальном контроле. Усилить профилактическую работу", – отметил врио губернатора.
Тверская область
 
 
