Королев поручил разобраться с причинами гибели детей на пожаре

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев поручил детально разобраться с причинами гибели детей при пожаре в Зубцовском округе, сообщает пресс-служба правительства региона.

В ночь на субботу в частном доме в деревне Игнатово Зубцовского округа произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей.

Королев дал ряд поручений министерству семейной и демографической политики и министерству соцзащиты населения региона.