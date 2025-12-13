Рейтинг@Mail.ru
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/germaniya-2061862334.html
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности - РИА Новости, 13.12.2025
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил возвращения в Германии воинской повинности уже в ближайшие годы и выступил в этой связи также за восстановление... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T17:12:00+03:00
2025-12-13T17:12:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_0:334:2960:1998_1920x0_80_0_0_67b6a5721ce37215a3c3fce1082777b3.jpg
https://ria.ru/20250704/frg-2027302260.html
https://ria.ru/20251205/frg-2060162228.html
https://ria.ru/20250614/bundestag-2022789812.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973160908_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_caebe23f59a216486124ce2ffaaf4b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

Мерц не исключил возвращения воинской повинности в ФРГ в ближайшие годы

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил возвращения в Германии воинской повинности уже в ближайшие годы и выступил в этой связи также за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.
Ранее правительство ФРГ приступило к предварительным консультациям с общественными объединениями о возможном восстановлении в стране гражданской службы. Переговоры проходят на фоне дискуссий о потенциальном возвращении обязательной военной службы в том случае, если бундесвер не достигнет целевых показателей по набору добровольцев.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Опрос показал, что думают немцы о возвращении обязательной военной службы
4 июля, 20:36
"Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин", - заявил Мерц, выступая на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию выступления вел канал Phoenix.
При этом он посетовал на то, что конституция ФРГ не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в стране обязательной альтернативной гражданской службы. "Женщин мы пока не можем привлечь (к обязательной военной службе - ред.), потому что это не позволяет Конституция. Я бы хотел, чтобы это было иначе. Я бы хотел установить обязательный год общественных работ (альтернативную службу - ред.) в нашей стране", - добавил Мерц.
Протест против законопроекта о модернизации военной службы в Берлине, Германия. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ФРГ школьники вышли на демонстрации против модернизации военной службы
5 декабря, 17:08
Бундестаг принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей. Законом также предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. В таком случае бундестаг сможет ввести так называемую "воинскую обязанность по потребности", а доводить численность армии до необходимого количества предлагается в том числе путем "случайного отбора" по типу жребия.
Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности
14 июня, 12:18
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала