Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в ходе поездки в США намерен выступить с жесткой критикой в адрес правительства Германии, обвинив его в построении "нового тоталитаризма" и "потере разума", пишет газета Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в ходе поездки в США намерен выступить с жесткой критикой в адрес правительства Германии, обвинив его в построении "нового тоталитаризма" и "потере разума", пишет газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении подготовленный текст выступления политика.

Выступление Фронмайера запланировано на вечер субботы на церемонии New York Young Republican Club в Нью-Йорке

"В моей родной Германии правящий класс потерял разум", - приводит издание выдержки из речи Фронмайера.

В тексте выступления депутат описывает происходящее в Германии как построение "нового тоталитаризма", который, по его словам, "маскируется под "прогресс", "разнообразие" и так называемые законы о "языке ненависти".

Он упрекает власти Германии в частности в том, что на фоне проблем с инфраструктурой они тратят деньги на экзотические зарубежные проекты и преследуют граждан за посты в соцсетях.

"Пока наши поезда не ходят вовремя, правительство финансирует "гендерно-трансформирующую работу с мужчинами в Никарагуа" и отправляет полицейские отряды штурмовать дома законопослушных граждан в шесть утра из-за злых твитов про министров "Зеленых", - говорится в тексте его выступления.

Фронмайер также отмечает, что правительство ФРГ превращает Германию "из страны поэтов и мыслителей, инженеров и воинов" в "страну прокуроров и цензоров" и пытается запретить АдГ, так же, как прежняя администрация США "пыталась не допустить к выборам Дональда Трампа ".

В этой связи Фронмайер намерен призвать американских республиканцев к созданию политического союза с АдГ со словами, что такая кооперация стала бы "кошмаром для либеральных элит".

Ранее Bild сообщал, что в США направилась делегация из 20 депутатов от АдГ.

По информации газеты Welt, в США депутаты от АдГ планируют встретиться с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной . Также запланированы встречи с представителями Госдепартамента США.

Издание Politico ранее отмечало, что США при администрации Трампа наращивают контакты с АдГ. Особенно это стало заметно после того, как вице-президент США выразил поддержку партии на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Тогда Вэнс заявил, что исключение АдГ из межпартийного диалога в Германии подрывает легитимность процесса голосования. Впоследствии Вэнс встречался с сопредседателем АдГ Алис Вайдель