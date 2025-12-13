Рейтинг@Mail.ru
Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/germaniya-2061844603.html
Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства
Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства - РИА Новости, 13.12.2025
Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства
Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в ходе поездки в США намерен выступить с жесткой критикой в РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:44:00+03:00
2025-12-13T14:44:00+03:00
в мире
германия
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
анна паулина луна
алиса вайдель
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251208/evropa-2060437080.html
https://ria.ru/20251206/tramp-2060242200.html
https://ria.ru/20251208/tramp-2060455893.html
https://ria.ru/20251104/germaniya-2052355669.html
германия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, анна паулина луна, алиса вайдель, государственный департамент сша
В мире, Германия, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Анна Паулина Луна, Алиса Вайдель, Государственный департамент США
Депутат бундестага от АдГ выступит в США с критикой немецкого правительства

Bild: депутат от АдГ Фронмайер выступит в США с критикой правительства ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ФРГ над зданием Бундестага в Берлине
Флаг ФРГ над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг ФРГ над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер в ходе поездки в США намерен выступить с жесткой критикой в адрес правительства Германии, обвинив его в построении "нового тоталитаризма" и "потере разума", пишет газета Bild со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении подготовленный текст выступления политика.
Выступление Фронмайера запланировано на вечер субботы на церемонии New York Young Republican Club в Нью-Йорке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Четвертый рейх обречен: Европе пора умереть, чтобы возродиться
8 декабря, 08:00
"В моей родной Германии правящий класс потерял разум", - приводит издание выдержки из речи Фронмайера.
В тексте выступления депутат описывает происходящее в Германии как построение "нового тоталитаризма", который, по его словам, "маскируется под "прогресс", "разнообразие" и так называемые законы о "языке ненависти".
Он упрекает власти Германии в частности в том, что на фоне проблем с инфраструктурой они тратят деньги на экзотические зарубежные проекты и преследуют граждан за посты в соцсетях.
"Пока наши поезда не ходят вовремя, правительство финансирует "гендерно-трансформирующую работу с мужчинами в Никарагуа" и отправляет полицейские отряды штурмовать дома законопослушных граждан в шесть утра из-за злых твитов про министров "Зеленых", - говорится в тексте его выступления.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Трамп ударил по Брюсселю. США начинают perestroiku
6 декабря, 08:00
Фронмайер также отмечает, что правительство ФРГ превращает Германию "из страны поэтов и мыслителей, инженеров и воинов" в "страну прокуроров и цензоров" и пытается запретить АдГ, так же, как прежняя администрация США "пыталась не допустить к выборам Дональда Трампа".
В этой связи Фронмайер намерен призвать американских республиканцев к созданию политического союза с АдГ со словами, что такая кооперация стала бы "кошмаром для либеральных элит".
Ранее Bild сообщал, что в США направилась делегация из 20 депутатов от АдГ.
По информации газеты Welt, в США депутаты от АдГ планируют встретиться с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной. Также запланированы встречи с представителями Госдепартамента США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
8 декабря, 08:00
Издание Politico ранее отмечало, что США при администрации Трампа наращивают контакты с АдГ. Особенно это стало заметно после того, как вице-президент США выразил поддержку партии на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Тогда Вэнс заявил, что исключение АдГ из межпартийного диалога в Германии подрывает легитимность процесса голосования. Впоследствии Вэнс встречался с сопредседателем АдГ Алис Вайдель.
АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги популярности стали расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Будет хуже. Ключевому союзнику Украины поставили подножку
4 ноября, 08:00
 
В миреГерманияСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампАнна Паулина ЛунаАлиса ВайдельГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала