Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов в сумке путешественника
Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов в сумке путешественника
2025-12-13T02:36:00+03:00
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Немецкие пограничники обнаружили более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади путешественника из Анголы в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает
агентство DPA со ссылкой на таможню и федеральную полицию.
"Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника… Они были спрятаны в двойном дне… 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, бриллианты не были задекларированы, предъявить сертификат на драгоценные камни мужчина также не смог. Точная цена перевозимых бриллиантов пока неизвестна.
DPA передает, что мужчина был задержан правоохранителями.