02:36 13.12.2025
Таможня в Германии нашла более 11 тысяч бриллиантов в сумке путешественника
в мире, ангола, франкфурт-на-майне, германия
В мире, Ангола, Франкфурт-на-Майне, Германия
Бриллианты
Бриллианты
Бриллианты. Архивное фото
Бриллианты. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Немецкие пограничники обнаружили более 11 тысяч бриллиантов в ручной клади путешественника из Анголы в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает агентство DPA со ссылкой на таможню и федеральную полицию.
"Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника… Они были спрятаны в двойном дне… 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, бриллианты не были задекларированы, предъявить сертификат на драгоценные камни мужчина также не смог. Точная цена перевозимых бриллиантов пока неизвестна.
DPA передает, что мужчина был задержан правоохранителями.
В миреАнголаФранкфурт-на-МайнеГермания
 
 
