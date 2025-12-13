https://ria.ru/20251213/germanija-2061895475.html
В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке
В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке - РИА Новости, 13.12.2025
В ФРГ задержали пять человек, готовивших теракт на рождественском рынке
В ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает газета Bild со ссылкой на источники... РИА Новости, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
В ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии, сообщает газета Bild
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"В пятницу были арестованы пять мужчин, которые, как предполагается, планировали теракт на рождественском рынке в районе Дингольфинга (Нижняя Бавария - ред.). Речь идет о трех марокканцах, одном египтянине и одном сирийце. Они, как предполагается, планировали въехать на автомобиле в рождественский рынок", - говорится в материале.
По информации издания, египтянин является лидером религиозной общины (имамом), который, как отмечается, якобы призвал трех марокканцев совершить нападение.
В субботу четыре человека из этой группы были доставлены к судье, который выдал ордер на их арест, заявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Мюнхена
. Сириец, чья причастность к преступлению пока не прояснена, находится в предварительном заключении.
Отмечается, что информацию о подготовке теракта предоставила иностранная спецслужба.