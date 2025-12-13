https://ria.ru/20251213/gelendzhik-2061889583.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения - РИА Новости, 13.12.2025
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T22:15:00+03:00
2025-12-13T22:15:00+03:00
2025-12-13T22:15:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_0:60:3042:1771_1920x0_80_0_0_320b28193b26b07bf685745f2b1b51ba.jpg
https://ria.ru/20251213/krasnodar-2061887132.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030000550_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_70af1c592fbcbd53becde93ce5907d4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов