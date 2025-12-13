https://ria.ru/20251213/fts-2061824127.html
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев - РИА Новости, 13.12.2025
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев
Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции", - говорится в сообщении.
При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС
За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве.
"Наиболее часто выявляемые категории товаров – игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти", - отметили в ФТС.