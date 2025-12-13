Рейтинг@Mail.ru
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев - РИА Новости, 13.12.2025
12:04 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/fts-2061824127.html
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев
2025-12-13T12:04:00+03:00
2025-12-13T12:04:00+03:00
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867890036_0:157:3106:1904_1920x0_80_0_0_0da453acd540a4be53a66ac5db54f546.jpg
https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, общество
Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Общество
ФТС пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафакта за девять месяцев

РИА Новости: ФТС за 9 месяцев выявила 7,5 млн единиц контрафактной продукции

© РИА Новости / Кирилл Брага
Работа таможенников
Работа таможенников - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Работа таможенников. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за январь-сентябрь 2025 года пресекла оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"За 9 месяцев 2025 года таможенными органами выявлено более 5,5 тысячи случаев нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и пресечен оборот около 7,5 миллиона единиц контрафактной продукции", - говорится в сообщении.
При этом за аналогичный период 2024 года таможенные органы пресекли ввоз 4,1 миллиона единиц контрафактной продукции. В целом в 2024 году таможенниками выявлено 5,8 миллиона единиц контрафактной продукции, отметили в ФТС.
За январь-сентябрь 2023 года пресечен ввоз 3,3 миллиона единиц такой продукции, по итогам 2023 года выявлено 4,9 миллиона единиц контрафакта, добавили в ведомстве.
"Наиболее часто выявляемые категории товаров – игрушки, одежда и обувь, сигареты, автозапчасти", - отметили в ФТС.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
28 марта, 13:22
 
Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
