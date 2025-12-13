Рейтинг@Mail.ru
Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют - РИА Новости, 13.12.2025
05:40 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/frantsija-2061793292.html
Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют
Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют - РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют
Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что ее обвиняют по нескольким пунктам, включая шпионаж, но суть пары пунктов РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:40:00+03:00
2025-12-13T05:40:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют

РИА Новости: задержанную во Франции Новикову обвинили не только в шпионаже

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что ее обвиняют по нескольким пунктам, включая шпионаж, но суть пары пунктов она не понимает. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала о долгих допросах
Вчера, 03:51
Вчера, 03:51
"В чем меня обвиняют? В попытке шпионажа, в порче памятника (афиши на Триумфальной арке) и еще пару обвинений, не поняла, что именно, связано с действиями в интересах другой страны", - говорится в письме.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как стрингер.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Дании закрыли дело россиянки, задержанной по подозрению в шпионаже
8 декабря, 15:39
 
