Задержанная во Франции россиянка рассказала, в чем ее обвиняют

Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что ее обвиняют по нескольким пунктам, включая шпионаж, но суть пары пунктов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что ее обвиняют по нескольким пунктам, включая шпионаж, но суть пары пунктов она не понимает. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса
"SOS Donbass", в том числе гражданки РФ
Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины
Вячеслав П.
"В чем меня обвиняют? В попытке шпионажа, в порче памятника (афиши на Триумфальной арке) и еще пару обвинений, не поняла, что именно, связано с действиями в интересах другой страны", - говорится в письме.
Parisien со ссылкой на прокуратуру сообщала, что задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления".
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Новикова сотрудничала с РИА Новости как стрингер.