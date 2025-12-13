Задержанная во Франции россиянка рассказала о долгих допросах

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, как к ней рано утром ворвались полицейские с автоматами и вывели ее с мешком на голове, после чего последовали несколько дней многочасовых допросов. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

"Меня арестовали 17 ноября. В 6.15 утра ворвались с автоматами, взломали дверь, положили на пол, надели наручники. Я чуть не потеряла сознание… Их было человек 10 всего. Обыскали квартиру, конфисковали все документы, телефон и компьютер. Вывезли на допросы в наручниках и колпаке на голове. На вопрос "Зачем колпак?" ответили: "Для вашей безопасности". Сложно верится, конечно", - говорится в письме.

По ее словам, за этим последовали четыре дня допросов: два допроса в день по 3-4 часа каждый.

"Все это время кормили отвратительными макаронами с грибами на обед и на ужин… Только это в течение четырех дней. Завтрака на было, только два печенья, виду пила из крана. Слава Богу, вода была, без нее было бы сложнее", - описывает это время девушка.

Один раз она обратилась за врачебной помощью, так как кружилась голова. "Врач велел служащим сделать мне горячий чай с сахаром, но следователь запретил", - пишет Новикова.

Между допросами, по ее признанию, она почти все время спала, это помогло сохранять спокойствие. За эти дни ей разрешили сделать всего один звонок семье и поговорить с детьми. Так она выяснила, что к ним тоже в тот же день и так же рано утром приходила полиция.

Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.