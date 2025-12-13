Рейтинг@Mail.ru
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей - РИА Новости, 13.12.2025
01:22 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей - РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей
Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что спецслужбы следили за ней и ее семьей почти год. Об этом она сообщила в... РИА Новости, 13.12.2025
Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей

РИА Новости: задержанная во Франции Анна Новикова рассказала о слежке спецслужб

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что спецслужбы следили за ней и ее семьей почти год. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса "SOS Donbass", в том числе гражданки РФ Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
25 ноября, 22:58
"Как оказалось, за мной постоянно велась слежка с начала 2025 года… Когда жила в По (там живет экс-супруг россиянки с двумя их детьми – ред.), моя квартира прослушивалась, на машину был прикреплен трекер, телефон, естественно, тоже прослушивался", - пишет Новикова.
По ее словам, в ходе допросов ей даже показали фото, где она встречалась с Венсаном П. и еще двумя активистами в кафе после митинга в память о Дарье Дугиной.
"О постоянной слежке мне сообщила адвокат, которая мне помогала вначале. Ее мне предоставила полиция", - добавила Новикова.
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как стрингер.
Польские полицейские - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Польше задержали двух украинцев и трех белорусов по подозрению в шпионаже
28 ноября, 19:42
 
