Задержанная во Франции россиянка рассказала о слежке за ней и ее семьей

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Задержанная во Франции по подозрению в шпионаже россиянка Анна Новикова рассказала, что спецслужбы следили за ней и ее семьей почти год. Об этом она сообщила в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса
"SOS Donbass", в том числе гражданки РФ
Анны Новиковой, сообщила 25 ноября газета Parisien. С ней были также задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины
Вячеслав П.
"Как оказалось, за мной постоянно велась слежка с начала 2025 года… Когда жила в По
(там живет экс-супруг россиянки с двумя их детьми – ред.), моя квартира прослушивалась, на машину был прикреплен трекер, телефон, естественно, тоже прослушивался", - пишет Новикова.
По ее словам, в ходе допросов ей даже показали фото, где она встречалась с Венсаном П. и еще двумя активистами в кафе после митинга в память о Дарье Дугиной
.
"О постоянной слежке мне сообщила адвокат, которая мне помогала вначале. Ее мне предоставила полиция", - добавила Новикова.
Посольство РФ 26 ноября подтвердило РИА Новости факт задержания Новиковой. В дипмиссии обратили внимание на наличие у нее французского гражданства, что, по признанию дипломатов, в определенной степени ограничивает их возможности в этом деле.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как стрингер.