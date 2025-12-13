Фицо выступил за восстановление отношений с Россией

"Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", — сказал он в эфире программы "Субботние диалоги".