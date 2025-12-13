Фицо выступил за восстановление отношений с Россией

БРАТИСЛАВА, 13 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил возобновить экономическое сотрудничество с Россией.
"Я отношусь к тем, кто призывал и будет призывать к восстановлению отношений. Я попрошу министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания комиссий, которые есть у стран по экономическому сотрудничеству", — сказал он в эфире программы "Субботние диалоги".
Премьер выступил с этой инициативой на встрече с президентом Владимиром Путиным в Пекине в сентябре.
По мнению политика, западные страны поспешат налаживать торговые и экономические связи с Москвой после завершения конфликта на Украине.
«
"Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите", — отметил Фицо.
Фицо ответил студентам, поддерживающим Украину
14 ноября, 20:31
Также он назвал абсурдом запрещать Словакии покупать у России газ в то время, как Москва остается одним из крупнейших поставщиков СПГ в некоторые европейские страны.
В сентябре Фицо говорил, что Братислава конструктивно подходит к двусторонним отношениям и заинтересована в их перезапуске после окончания боевых действий.
Польша, Венгрия, Словакия и Чехия готовят иск к ЕС, сообщили СМИ
13 ноября, 17:04