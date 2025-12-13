Рейтинг@Mail.ru
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 13.12.2025
22:42 13.12.2025
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 13.12.2025
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции
Террористическая группировка "Исламское государство"* больше не представляет систематической угрозы, но используется рядом стран в своих целях, заявил в субботу РИА Новости, 13.12.2025
ИГ* больше не представляет систематической угрозы, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан: ИГ больше не представляет систематической угрозы

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 дек – РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* больше не представляет систематической угрозы, но используется рядом стран в своих целях, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"ИГ* сейчас уменьшилось и не представляет систематической угрозы... Мы не отрицаем, что они являются угрозой, с которой необходимо бороться, но, как сражающийся народ, мы можем сказать, что реакция на действия ИГ* непропорциональна угрозе, исходящей от группировки. Это на самом деле связано с преследуемыми иными целями. ИГ* стало используемым всеми удобным аппаратом", - заявил Фидан телеканалу tvnet.
По его словам, ряд стран используют ИГ* для преследования своих политических целей. Фидан отметил, что этим пользовался и экс-президент Сирии Башар Асад. Комментируя атаку ИГ* на военных США и Сирии в Пальмире в субботу, Фидан отметил, что речь идет о "провокации".
Пентагон сообщил, что двое военнослужащих США и один гражданский переводчик были убиты в субботу в результате нападения в сирийской Пальмире, трое пострадали. По словам представителя МВД Сирии, на военных в Пальмире напал член террористической группировки ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Трамп пообещал ответные действия после гибели американских военных в Сирии
Вчера, 22:00
 
