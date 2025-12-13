Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 13.12.2025 (обновлено: 21:50 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/fazi-2061831704.html
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России - РИА Новости, 13.12.2025
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России
Британия, помогая ВСУ наносить удары по России, приближает войну с ней, написал в соцсети X журналист Томас Фази. Так он отреагировал на статью Independent, в... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:57:00+03:00
2025-12-13T21:50:00+03:00
в мире
россия
лондон
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6639397a7f06b38d619c5e14efb70c58.jpg
https://ria.ru/20251213/mema-2061804563.html
https://ria.ru/20251212/nato-2061672385.html
россия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882674551_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffc12cebd02bd53882b9acd6537adeea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, кир стармер, нато
В мире, Россия, Лондон, Кир Стармер, НАТО
На Западе выступили с призывом из-за действий Британии в отношении России

Фази: Британия, помогая ВСУ наносить удары по России, приближает мировую войну

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британия, помогая ВСУ наносить удары по России, приближает войну с ней, написал в соцсети X журналист Томас Фази.

Так он отреагировал на статью Independent, в которой утверждается, будто Британия не хочет войны с Россией, но в случае, если конфликт начнется, Лондон смог бы победить.
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На Западе сделали громкое заявление о войне с Россией
Вчера, 08:59
"Помимо смехотворно ложного заявления, совершенно очевидно, что именно Великобритания усиливает напряженность в отношениях с Россией, а не наоборот; на самом деле она уже активно участвует в ракетных ударах / ударах с беспилотников по российской территории, что делает перспективу полномасштабной войны вполне реальной, независимо от того, что происходит", — говорится в публикации.

Фази добавил, что думать, будто Британия может "выиграть" в военном противостоянии со страной, обладающей самым большим ядерным арсеналом в мире, очень глупо.

Британский премьер-министр Кир Стармер в январе посещал Украину с визитом, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между двумя странами. Позднее документ был опубликован, в нем фигурируют пункты об изучении вариантов размещения на Украине военных баз и сотрудничестве в области вооружений для дальних ударов. В посольстве России в Лондоне заявили, что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза.
В ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин отметил, что агрессия со стороны Запада — не новый вызов для Москвы. Он уточнил, что с Россией в рамках конфликта на Украине воюют многие страны НАТО. Российская армия быстро адаптировалась к таким условиям и на сегодняшний день является самой боеспособной в мире, подчеркнул он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Бельгии объяснили заявления Рютте о возможной войне с Россией
12 декабря, 15:14
 
В миреРоссияЛондонКир СтармерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала