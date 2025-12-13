Рейтинг@Mail.ru
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами - РИА Новости, 13.12.2025
06:28 13.12.2025
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами
2025
ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Инструкции поступили в постпредство Евросоюза при ООН в Женеве, которое затем распространило его и в другие миссии.
В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".
Согласно источнику, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.
Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии уже почувствовали на себе влияние этих мер. Так, им перестали подавать руки при встречах и даже попросили удалиться с мероприятия, устроенного одной из дипмиссий.
