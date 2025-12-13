Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

ЕС разослал в постпредства инструкции по общению с российскими дипломатами

ЖЕНЕВА, 13 дек - РИА Новости. Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала "инструкции по общению с дипломатами РФ" в постоянные представительства государств при ООН в Женеве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

Инструкции поступили в постпредство Евросоюза при ООН Женеве , которое затем распространило его и в другие миссии.

В документе ЕСВС содержатся указания, "как общаться с российскими дипломатами". В том числе, рекомендуется "избегать мероприятий, где участвуют российские дипломаты", а если вы оказались на таком мероприятии – "не попадаться на камеру вместе с российскими дипломатами".

Согласно источнику, это уже второй документ такого рода, распространенный ЕСВС.