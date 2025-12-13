Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил
11:25 13.12.2025 (обновлено: 11:32 13.12.2025)
Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил
Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил - РИА Новости, 13.12.2025
Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил
Попытки евробюрократов уничтожить западную цивилизацию вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T11:25:00+03:00
2025-12-13T11:32:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
кирилл дмитриев
джо байден
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
сша
европа
россия
в мире, сша, европа, россия, кирилл дмитриев, джо байден, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил

Дмитриев: действия чиновников в ЕС толкают европейцев к выбору в пользу правых

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Попытки евробюрократов уничтожить западную цивилизацию вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Навязчивые попытки бюрократов ЕС уничтожить западную цивилизацию - ее людей, ценности, традиции, культуру, права собственности и институты - вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил (или правильный выбор - игра слов - ред.)", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал публикацию издания Politico о том, как правые политические силы набирают вес в европейских странах.
Ранее Дмитриев писал о том, что Евросоюзу, который под влиянием администрации бывшего американского президента Джо Байдена встал на путь экономического и цивилизационного упадка, пора послушать текущего лидера США Дональда Трампа и спасти Европу.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Дмитриев заявил, что Каллас показала миру, кто такие европейские бюрократы
7 декабря, 19:16
 
В миреСШАЕвропаРоссияКирилл ДмитриевДжо БайденДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
