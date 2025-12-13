Дмитриев рассказал, почему в Европе растет поддержка правых сил

"Навязчивые попытки бюрократов ЕС уничтожить западную цивилизацию - ее людей, ценности, традиции, культуру, права собственности и институты - вынуждают европейцев делать выбор в пользу правых сил (или правильный выбор - игра слов - ред.)", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию издания Politico о том, как правые политические силы набирают вес в европейских странах.