"Полнейший фарс": в Европе набросились на фон дер Ляйен из-за России - РИА Новости, 13.12.2025
04:31 13.12.2025
"Полнейший фарс": в Европе набросились на фон дер Ляйен из-за России
"Полнейший фарс": в Европе набросились на фон дер Ляйен из-за России
Еврокомиссия хочет конфисковать активы России под надуманными предлогами, заявил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. РИА Новости, 13.12.2025
"Полнейший фарс": в Европе набросились на фон дер Ляйен из-за России

Профессор Малинен назвал полнейшим фарсом заморозку Европой активов России

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Еврокомиссия хочет конфисковать активы России под надуманными предлогами, заявил в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«
"Вы не поверите, но это правовое основание Комиссии фон дер Ляйен для конфискации активов Центрального банка России в ЕС! Эти обязательства представлены как "чрезвычайные меры, необходимые для решения серьезных экономических трудностей внутри Союза, вызванных действиями России в контексте войны на Украине", — написал он.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Смертельный удар": на Западе отреагировали на решение ЕС по активам России
Вчера, 00:51
По мнению эксперта, официальное обоснование совершенно не соответствует действительности, а реальной причиной экономического упадка Европы стоит считать антироссийские санкции, введенные самой Европой.
«
"Каким образом война России на Украине способствовала возникновению экономических "трудностей" внутри Европейского союза? Подавляющее большинство из них вызвано санкциями, введенными самим ЕС! Все это – полнейший фарс и преднамеренное разрушение верховенства права в Европе", — заключил Малинен.
Ранее глава Европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что страны ЕС бессрочно заблокируют замороженные российские резервы. По ее словам, 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если только Москва полностью не выплатит репарации Киеву.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя это решение, заявил, что фон дер Ляйен подрывает всю возглавляемую США глобальную финансовую систему своей попыткой украсть суверенные российские активы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
10 декабря, 08:00

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины (Почти на 300 миллиардов евро) российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear. Москва сделала ответный шаг: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
ЕС, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Власти королевства пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал предложение Еврокомиссии воровством и не исключил подачу обращения в суд.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Чревато проблемами". Запад испугался мести Москвы за активы
12 декабря, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаТуомас МалиненКайя КалласМоскваКирилл ДмитриевG7ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЗамороженные российские активы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
