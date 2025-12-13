"Полнейший фарс": в Европе набросились на фон дер Ляйен из-за России

«

"Вы не поверите, но это правовое основание Комиссии фон дер Ляйен для конфискации активов Центрального банка России в ЕС! Эти обязательства представлены как "чрезвычайные меры, необходимые для решения серьезных экономических трудностей внутри Союза, вызванных действиями России в контексте войны на Украине", — написал он.