РИА Новости подсчитало доход Euroclear от заморозки российских активов

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года смог получить от удерживаемых российских активов примерно 16 миллиардов евро доходов, подсчитало РИА Новости по данным организации.

Большая часть доходов приходится на замороженные активы Банка России - их начали отдельно учитывать только в прошлом году. С того момента они составили 8,9 миллиарда евро. Еще примерно 4 миллиарда могло потенциально приходиться на полученные средства в 2022-2023 годах.