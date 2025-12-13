Рейтинг@Mail.ru
05:04 13.12.2025 (обновлено: 06:57 13.12.2025)
РИА Новости подсчитало доход Euroclear от заморозки российских активов
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Бельгийский депозитарий Euroclear с февраля 2022 года смог получить от удерживаемых российских активов примерно 16 миллиардов евро доходов, подсчитало РИА Новости по данным организации.
Так, в 2022 году организация получила около 821 миллиона евро за счет попавших под санкции активов ЦБ и частных российских инвесторов, в следующем году - уже 4,4 миллиарда евро, а в прошлом - и вовсе 6,9 миллиарда. За девять месяцев текущего года Euroclear получил 3,9 миллиарда евро.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава ЕК ставит крест на ЕС, изымая российские активы, считает эксперт
12 декабря, 17:11
Большая часть доходов приходится на замороженные активы Банка России - их начали отдельно учитывать только в прошлом году. С того момента они составили 8,9 миллиарда евро. Еще примерно 4 миллиарда могло потенциально приходиться на полученные средства в 2022-2023 годах.
Банк России в пятницу запланировал подачу иска в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска будет учитывать стоимость самих резервов, а также упущенную выгоду. Потенциально доходы Euroclear от заморозки российских активов могут быть учтены как часть упущенной выгоды.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. При этом на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов ЦБ примерно на 180 миллиардов евро.
Сейчас Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Сейчас против выступают Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В пятницу страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период активов Банка России.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ рассказал о сумме иска к Euroclear
12 декабря, 12:37
 
МоскваУкраинаКиевEuroclearЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
