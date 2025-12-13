Пушилин исполнит мечты трех детей военнослужащих с "Елки желаний"

ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что исполнит мечту трех детей военнослужащих СВО в рамках акции "Елка желаний".
Так, ему выпало исполнить желание 13-летнего Ярослава из Донецка и семилетнего Германа из Макеевки, которые мечтают получить планшет, а также восьмилетней Аполлинарии из Докучаевска, мечтающей о сенсорном телефоне.
«
"Уважаемые друзья, считаю очень важным продолжить традицию "Елка желаний"…. Наши детки должны все-таки получить положительные эмоции… исходя из того, что получают какие-то подарки, сюрпризы… Хочу всех поздравить с наступающим Новым Годом. Наши детки должны быть счастливы, и у них на пути мирное небо. Для этого наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы это время приблизить", - сказал Пушилин журналистам в рамках участия в акции "Елка желаний".
Организаторы, в свою очередь, добавили, что на "Елке желаний" в филиале фонда защитников Отечества в Донецке размещены 23 шара с желаниями детей военнослужащих, при этом регистрация будет действовать весь февраль.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
