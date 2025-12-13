Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве в рамках 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были приняты в ноябре, планируется реорганизовать участки площадью более 193 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Там построят более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты. В результате реализации этих проектов город получит свыше 28 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Под редевелопмент попали площадки в 17 районах Москвы. В частности, по четыре участка в восточной и северо-восточной частях города, по три – в северной и юго-восточной, две – в северо-западной и по одной – в западной, южной и юго-западной, уточнили в градкомплексе.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что в семи районах столицы построят жилые дома по программе реновации общей площадью 473,4 тысячи квадратных метров. Причем большую часть жилья возведут в Новогиреево, Лосиноостровском и Ярославском районах.