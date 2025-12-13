https://ria.ru/20251213/efimov-2061770783.html
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ - РИА Новости, 13.12.2025
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ
В Москве в рамках 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были приняты в ноябре, планируется реорганизовать участки площадью более 193... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:12:00+03:00
2025-12-13T14:12:00+03:00
2025-12-13T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
https://ria.ru/20251212/efimov-2061691885.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ
Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Москве в рамках 19 проектов КРТ
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве в рамках 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были приняты в ноябре, планируется реорганизовать участки площадью более 193 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Там построят более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты. В результате реализации этих проектов город получит свыше 28 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Под редевелопмент попали площадки в 17 районах Москвы. В частности, по четыре участка в восточной и северо-восточной частях города, по три – в северной и юго-восточной, две – в северо-западной и по одной – в западной, южной и юго-западной, уточнили в градкомплексе.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что в семи районах столицы построят жилые дома по программе реновации общей площадью 473,4 тысячи квадратных метров. Причем большую часть жилья возведут в Новогиреево, Лосиноостровском и Ярославском районах.
Самым большим проектом будет редевелопмент участка площадью около 70 гектаров, расположенного в районе Строгино, рассказали в градкомплексе. На этой территории появятся и жилые объекты, и инфраструктура общей площадью свыше 950 тысяч "квадратов", а именно технопарк, образовательный комплекс, совмещающий детский сад и школу, спортивный центр, а также гостиница.