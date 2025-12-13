Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/efimov-2061770783.html
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ - РИА Новости, 13.12.2025
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ
В Москве в рамках 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были приняты в ноябре, планируется реорганизовать участки площадью более 193... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:12:00+03:00
2025-12-13T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
https://ria.ru/20251212/efimov-2061691885.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: социальные объекты появятся в Москве в рамках 19 проектов КРТ

Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Москве в рамках 19 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве в рамках 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), которые были приняты в ноябре, планируется реорганизовать участки площадью более 193 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Там построят более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты. В результате реализации этих проектов город получит свыше 28 тысяч новых рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Под редевелопмент попали площадки в 17 районах Москвы. В частности, по четыре участка в восточной и северо-восточной частях города, по три – в северной и юго-восточной, две – в северо-западной и по одной – в западной, южной и юго-западной, уточнили в градкомплексе.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что в семи районах столицы построят жилые дома по программе реновации общей площадью 473,4 тысячи квадратных метров. Причем большую часть жилья возведут в Новогиреево, Лосиноостровском и Ярославском районах.
Самым большим проектом будет редевелопмент участка площадью около 70 гектаров, расположенного в районе Строгино, рассказали в градкомплексе. На этой территории появятся и жилые объекты, и инфраструктура общей площадью свыше 950 тысяч "квадратов", а именно технопарк, образовательный комплекс, совмещающий детский сад и школу, спортивный центр, а также гостиница.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
12 декабря, 15:56
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала