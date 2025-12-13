https://ria.ru/20251213/efimov-2061770638.html
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов - РИА Новости, 13.12.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов
В Москве с 2011 года построили и обновили 68 спортивных комплексов площадью более 675 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:12:00+03:00
2025-12-13T12:12:00+03:00
2025-12-13T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20251212/efimov-2061663516.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов
Ефимов: с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 68 спортобъектов
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве с 2011 года построили и обновили 68 спортивных комплексов площадью более 675 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города напомнил, что на площадке Олимпийского комплекса "Лужники" были построены Международный центр самбо и центр бокса и реконструирована Большая спортивная арена.
Всего за это время в 10 округах Москвы были возведены новые или реконструированы старые спортобъекты. Например, в западной части города под программу попали 12 комплексов площадью более 54 тысяч "квадратов", в юго-западной – девять учреждений, в восточной и северо-восточной – по восемь, в южной – семь, отмечается в сообщении градкомплекса.
В частности, в Раменках в 2024 году появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Алексеевском районе в рамках программы возвели спорткомплекс площадью 7,8 тысячи квадратных метров, где есть 50-метровый бассейн. В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма. В Северном Бутове обустроили физкультурный комплекс на 5,8 тысячи квадратных метров со взрослым и детским бассейнами, добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в "Лужниках" каток с иммерсивными инсталляциями.