Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/efimov-2061770638.html
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов - РИА Новости, 13.12.2025
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов
В Москве с 2011 года построили и обновили 68 спортивных комплексов площадью более 675 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T12:12:00+03:00
2025-12-13T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20251212/efimov-2061663516.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов

Ефимов: с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 68 спортобъектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве с 2011 года построили и обновили 68 спортивных комплексов площадью более 675 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города напомнил, что на площадке Олимпийского комплекса "Лужники" были построены Международный центр самбо и центр бокса и реконструирована Большая спортивная арена.
Всего за это время в 10 округах Москвы были возведены новые или реконструированы старые спортобъекты. Например, в западной части города под программу попали 12 комплексов площадью более 54 тысяч "квадратов", в юго-западной – девять учреждений, в восточной и северо-восточной – по восемь, в южной – семь, отмечается в сообщении градкомплекса.
В частности, в Раменках в 2024 году появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Алексеевском районе в рамках программы возвели спорткомплекс площадью 7,8 тысячи квадратных метров, где есть 50-метровый бассейн. В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма. В Северном Бутове обустроили физкультурный комплекс на 5,8 тысячи квадратных метров со взрослым и детским бассейнами, добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл в "Лужниках" каток с иммерсивными инсталляциями.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном
12 декабря, 14:40
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала