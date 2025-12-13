Ефимов: с 2011 года в Москве построили и реконструировали 68 спортобъектов

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. В Москве с 2011 года построили и обновили 68 спортивных комплексов площадью более 675 тысяч "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов общей площадью 675,2 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Замглавы города напомнил, что на площадке Олимпийского комплекса "Лужники" были построены Международный центр самбо и центр бокса и реконструирована Большая спортивная арена.

Всего за это время в 10 округах Москвы были возведены новые или реконструированы старые спортобъекты. Например, в западной части города под программу попали 12 комплексов площадью более 54 тысяч "квадратов", в юго-западной – девять учреждений, в восточной и северо-восточной – по восемь, в южной – семь, отмечается в сообщении градкомплекса.

В частности, в Раменках в 2024 году появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Алексеевском районе в рамках программы возвели спорткомплекс площадью 7,8 тысячи квадратных метров, где есть 50-метровый бассейн. В районе Бибирево возвели новый корпус с бассейном для Московского государственного университета спорта и туризма. В Северном Бутове обустроили физкультурный комплекс на 5,8 тысячи квадратных метров со взрослым и детским бассейнами, добавили в пресс-службе.