Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести

"Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, который госпитализирован в Пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двое взрослых доставлены в больницу № 6 имени Захарьина. Состояние оценивается как средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.