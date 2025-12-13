Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести
15:03 13.12.2025 (обновлено: 16:58 13.12.2025)
Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести
Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести - РИА Новости, 13.12.2025
Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. РИА Новости, 13.12.2025
пензенская область
происшествия, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко
Число пострадавших в ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести

В Пензенской области 6 человек пострадали в ДТП с более чем 20 авто из-за метели

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия ДТП на трассе Р-208 Пенза — Тамбов
Последствия ДТП на трассе Р-208 Пенза — Тамбов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия ДТП на трассе Р-208 Пенза — Тамбов
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Число пострадавших в массовом ДТП на трассе Пенза — Тамбов возросло до шести, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«
"Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, который госпитализирован в Пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двое взрослых доставлены в больницу № 6 имени Захарьина. Состояние оценивается как средней степени тяжести", — написал он в Telegram-канале.
Остальным трем пострадавшим оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Массовое ДТП произошло сегодня на 271-м километре трассы Пенза — Тамбов. В аварию попали около 20 машин. Из-за этого, а также вследствие сильной метели полностью перекрыли федеральную трассу Р-208.
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
На трассе М-11 "Нева" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП
Вчера, 16:09
 
ПроисшествияПензенская областьОлег Мельниченко
 
 
