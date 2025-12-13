https://ria.ru/20251213/dtp-2061841160.html
В Пензенской области пять человек обратились за медпомощью после ДТП
В Пензенской области пять человек обратились за медпомощью после ДТП - РИА Новости, 13.12.2025
В Пензенской области пять человек обратились за медпомощью после ДТП
Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП с участием более 20 машин на перекрытом участке федеральной автодороги "Тамбов-Пенза" в Пензенской... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T14:18:00+03:00
2025-12-13T14:18:00+03:00
2025-12-13T14:18:00+03:00
происшествия
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061824301_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_e9178c55a3c7e47128e521f6e30c8845.jpg
https://ria.ru/20251202/chelovek-2059101977.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061824301_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8944a192c080b56115a1a85bba3e61e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области пять человек обратились за медпомощью после ДТП
Пять человек обратились за медпомощью после массового ДТП в Пензенской области