На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
Движение перекрыто на 1249-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 13.12.2025
