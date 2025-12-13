Рейтинг@Mail.ru
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП - РИА Новости, 13.12.2025
09:57 13.12.2025 (обновлено: 14:49 13.12.2025)
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП
Движение перекрыто на 1249-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор". РИА Новости, 13.12.2025
Новости
происшествия, москва, автодор
Происшествия, Москва, Автодор
На трассе М-12 "Восток" перекрыли движение из-за ДТП

На 1249-м км трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы перекрыли движение из-за ДТП

Последствия ДТП на 1249-м километре трассы М-12 "Восток". 13 декабря 2025
Последствия ДТП на 1249-м километре трассы М-12 Восток. 13 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Дорожная обстановка трасса М 12 и помощь на дороге по маршруту Дюртюли-Ачит/Telegram
Последствия ДТП на 1249-м километре трассы М-12 "Восток". 13 декабря 2025
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Движение перекрыто на 1249-м километре трассы М-12 "Восток" в сторону Москвы из-за ДТП, сообщила госкомпания "Автодор".
"Водители, внимание! Из-за ДТП нет движения на 1249-м километре М-12 "Восток" в сторону Москвы", - говорится в Telegram-канале компании.
Организован съезд на 1252-м километре трассы М-12 в сторону Москвы.
