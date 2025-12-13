СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации о массовой драке с подростками во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивались руками, нападая на рядом стоящих детей. Прокуратура и УМВД России по региону устанавливают обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Как сообщали в УМВД, обращений из медицинских учреждений не поступало.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту распространения в социальных сетях информации о хулиганских действиях, совершенных группой подростков в районе Снеговой пади города Владивостока", - говорится в сообщении.
В настоящий момент опрашиваются свидетели и осуществляется изучение видеоматериалов, имеющих отношение к происшествию.
