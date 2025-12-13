Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 13.12.2025 (обновлено: 09:48 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/draka-2061809325.html
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке - РИА Новости, 13.12.2025
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке
Следователи проводят проверку по информации о массовой драке с подростками во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T09:41:00+03:00
2025-12-13T09:48:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061809690_43:0:692:365_1920x0_80_0_0_194fdf8b1c29b7e833e49e650d92f066.jpg
https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061809690_205:0:692:365_1920x0_80_0_0_198f2085dc42a490df9b5989fdd2a69b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке

СК начал проверку из-за видео с массовой дракой подростков во Владивостоке

© СоцсетиМассовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Следователи проводят проверку по информации о массовой драке с подростками во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивались руками, нападая на рядом стоящих детей. Прокуратура и УМВД России по региону устанавливают обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Как сообщали в УМВД, обращений из медицинских учреждений не поступало.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту распространения в социальных сетях информации о хулиганских действиях, совершенных группой подростков в районе Снеговой пади города Владивостока", - говорится в сообщении.
В настоящий момент опрашиваются свидетели и осуществляется изучение видеоматериалов, имеющих отношение к происшествию.
Кадр видео драки в Судаке, опубликованный МВД Крыма - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке
2 сентября, 13:27
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала