СК начал проверку после драки с участием подростков во Владивостоке

В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивались руками, нападая на рядом стоящих детей. Прокуратура и УМВД России по региону устанавливают обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Как сообщали в УМВД, обращений из медицинских учреждений не поступало.