Во Владивостоке подростки устроили массовую драку
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости.
Драку устроили подростки во Владивостоке, проводится проверка, сообщает
региональная прокуратура.
В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивали руками, нападая на стоящих рядом детей.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 12 декабря 2025 года в районе Снеговой Пади во Владивостоке
произошла драка с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Надзорный орган устанавливает обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Помимо этого, прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников инцидента. Ход и результаты проверки поставлены на контроль надзорного органа.
УМВД России
по региону также проводит проверку, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение.
Сообщается, что обращений из медицинских учреждений не поступало.