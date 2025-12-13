Во Владивостоке подростки устроили массовую драку

Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока

Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока

© Соцсети Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Драку устроили подростки во Владивостоке, проводится проверка, Драку устроили подростки во Владивостоке, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.

В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивали руками, нападая на стоящих рядом детей.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 12 декабря 2025 года в районе Снеговой Пади во Владивостоке произошла драка с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Надзорный орган устанавливает обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Помимо этого, прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников инцидента. Ход и результаты проверки поставлены на контроль надзорного органа.

МВД России по региону также проводит проверку, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение.