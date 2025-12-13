Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 13.12.2025 (обновлено: 12:51 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/draka-2061792994.html
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку - РИА Новости, 13.12.2025
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку
Драку устроили подростки во Владивостоке, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T05:33:00+03:00
2025-12-13T12:51:00+03:00
происшествия
владивосток
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061809690_43:0:692:365_1920x0_80_0_0_194fdf8b1c29b7e833e49e650d92f066.jpg
https://ria.ru/20251203/pavlovsk-2059431290.html
https://ria.ru/20250902/draka-2039074822.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061809690_205:0:692:365_1920x0_80_0_0_198f2085dc42a490df9b5989fdd2a69b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Во Владивостоке подростки устроили массовую драку

Во Владивостоке подростки устроили массовую драку, проводится проверка

© СоцсетиМассовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Соцсети
Массовая драка с участием несовершеннолетних в районе Снеговой пади города Владивостока
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 дек - РИА Новости. Драку устроили подростки во Владивостоке, проводится проверка, сообщает региональная прокуратура.
В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как столпились подростки. Несовершеннолетние размахивали руками, нападая на стоящих рядом детей.
Драка с участем трех девочек-подростков на железнодорожном вокзале в Павловске. Кадр видео из соцетей - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Три девочки попали в полицию после драки на вокзале под Петербургом
3 декабря, 10:20
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что 12 декабря 2025 года в районе Снеговой Пади во Владивостоке произошла драка с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Надзорный орган устанавливает обстоятельства инцидента и личности участников конфликта. Помимо этого, прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики, условиям жизни и воспитания детей-участников инцидента. Ход и результаты проверки поставлены на контроль надзорного органа.
УМВД России по региону также проводит проверку, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение.
Сообщается, что обращений из медицинских учреждений не поступало.
Кадр видео драки в Судаке, опубликованный МВД Крыма - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке в Судаке
2 сентября, 13:27
 
ПроисшествияВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала