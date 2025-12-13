Рейтинг@Mail.ru
02:18 13.12.2025
Аналитик предупредил о начале наступления доллара на рубль
Аналитик предупредил о начале наступления доллара на рубль

Финансист Шнейдерман: курс рубля в декабре будет в диапазоне 75-85 за доллар

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Курс рубля в декабре продолжает держаться в широком диапазоне 75-85 за доллар, однако ближе к концу месяца сместится к его верхней границе, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Продолжению укрепления нацвалюты мешают данные Росстата, которые свидетельствуют о замедлении инфляции. Все больше шансов, что на заседании 19 декабря регулятор в очередной раз снизит ставку. Цикл смягчения продолжится и в следующем году.
"На фоне ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики, снижения цен на нефть и традиционно растущего спроса на ключевые иностранные валюты во второй половине декабря может произойти смещение курса доллара к рублю к верхним границам коридора 75-85 рублей", - прогнозирует Александр Шнейдерман.
Он напомнил, что до конца месяца нацвалюту поддерживает завершение налогового периода и приток выручки от экспортеров. Однако давление от геополитики и смягчения ДКП вынуждает инвесторов начать поиск новых инструментов с более высокой доходностью.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Греф раскрыл, какой курс доллара считает равновесным
26 ноября, 17:41
 
