Рейтинг@Mail.ru
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/dmitriev-2061774733.html
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 13.12.2025
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы из... РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T00:12:00+03:00
2025-12-13T00:12:00+03:00
в мире
россия
великобритания
украина
кирилл дмитриев
дональд трамп
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_9b994b83ffdfd1d8e78fb3875730fa5a.jpg
https://ria.ru/20251212/ushakov-2061663997.html
россия
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/29/1563022914_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3d00120872a6f953a918e814805f7e01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, украина, кирилл дмитриев, дональд трамп, петер сийярто, нато, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Петер Сийярто, НАТО, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ

Дмитриев: на Западе скорее начнут мировую , чем позволят Трампу добиться мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы из НАТО, ЕС и Великобритании скорее начнут Третью мировую войну, чем позволят президенту США Дональду Трампу добиться мира на Украине.
Дмитриев обратил внимание на публикацию, которую опубликовал в соцсети Х венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, где он заявил, что генсек НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, а Венгрия как член альянса отвергает его заявления о необходимости готовиться к войне с Россией.
"Всё это абсолютно верно. Бюрократы НАТО/ЕС/Великобритании прилагают огромные усилия, чтобы подорвать мирный план президента Трампа. Они скорее предпочтут начать Третью мирную войну, чем позволить президенту Трампу добиться мира", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Сийярто.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Ушаков допустил ухудшение мирного плана США по Украине
Вчера, 14:41
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаКирилл ДмитриевДональд ТрампПетер СийяртоНАТОЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала