Бюрократы на Западе хотят подорвать мирный план Трампа, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бюрократы из НАТО, ЕС и Великобритании скорее начнут Третью мировую войну, чем позволят президенту США Дональду Трампу добиться мира на Украине.
Дмитриев обратил внимание на публикацию, которую опубликовал в соцсети Х венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, где он заявил, что генсек НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине, а Венгрия как член альянса отвергает его заявления о необходимости готовиться к войне с Россией.
"Всё это абсолютно верно. Бюрократы НАТО/ЕС/Великобритании прилагают огромные усилия, чтобы подорвать мирный план президента Трампа. Они скорее предпочтут начать Третью мирную войну, чем позволить президенту Трампу добиться мира", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Сийярто.